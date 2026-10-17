Vjenčanje Jelene Karleuše i Duška Tošića obilježeno je dramom i nesuglasicama, a njihova ljubavna priča završila je razvodom 2024. godine.

Izvor: Kurir

Vjenčanje Jelene Karleuše i Duška Tošića, koje je održano 28. juna 2008. godine, svojevremeno je bilo jedan od najpraćenijih događaja na domaćoj estradi. Iako su jedno drugom obećali vječnu ljubav i zakleli se na vjernost, njihova ljubavna priča nije dobila srećan kraj. Poslije godina zajedničkog života, brojnih turbulencija i nesuglasica, pjevačica i bivši fudbaler odlučili su da stave tačku na brak.

Jelena i Duško sporazumni razvod potpisali su u avgustu 2024. godine, a uprkos tome što su im se životni putevi razišli, zauvijek će ih povezivati ćerke Atina i Nika, prema kojima oboje gaje neizmjernu ljubav.

Vidi opis Karleuša doživjela dramu uoči svadbe sa Tošićem: U sedmom mjesecu trudnoće izdao je prijatelj, pale teške riječi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 20 20 / 20

Međutim, malo ko se sjeća da je njihovo glamurozno vjenčanje, koje je trebalo da bude jedan od najljepših dana u njihovim životima, obilježila i prava drama, i to zbog čovjeka koji je Jeleni bio izuzetno blizak.

Drama pred vjenčanje: Kum joj nije ispunio obećanje

Njihova ljubavna bajka počela je na Vidovdan, prije više od 18 godina, kada je Jelena, tada u sedmom mjesecu trudnoće, izgovorila sudbonosno "da“ fudbaleru Dušku Tošiću.

Pjevačica je za ovu posebnu priliku ponijela vjenčanicu koju je sama osmislila, iako je prvobitni plan bio potpuno drugačiji.Naime, njen dugogodišnji prijatelj, poznati modni kreator Darko Kostić, obećao joj je da će upravo on kreirati vjenčanu haljinu. Međutim, do toga nije došlo, što je izazvalo ozbiljne nesuglasice između njih dvoje.

Kako se tada pisalo, pale su i teške riječi, a njihov odnos našao se na ozbiljnom ispitu. Ipak, Jelena je odlučila da prijatelju pruži još jednu šansu, pa se Kostić na kraju pojavio na vjenčanju kao njen kum.

Sa druge strane, Dušku Tošiću kum je bio njegov blizak prijatelj Milenko Andrić.

Karleuša je kasnije otvoreno govorila o neprijatnoj situaciji koja je prethodila vjenčanju, ne krijući da je svom prijatelju oprostila.

"Darko k'o Darko. Nije mu ni prvi ni poslednji put. Ko ga poznaje, zna da ume da bude pomalo neodgovoran. Ipak, kum mi je, pa mu je sve oprošteno", pravdala ga je muzička zvijezda u intervjuima koje je davala.

Prijateljstvo nije izdržalo: Uslijedio konačan kraj

Iako je Jelena tada prešla preko svega, odnos između nje i poznatog kreatora nastavio je da prolazi kroz brojne uspone i padove.

Njihovo prijateljstvo godinama je bilo turbulentno, a periodi velike bliskosti smenjivali su se sa svađama i prekidima komunikacije.

Od nerazdvojnih prijatelja do ljudi koji ne razgovaraju, njihov odnos često je privlačio pažnju javnosti. Ipak, uprkos pokušajima da sačuvaju prijateljstvo, 2010. godine došlo je do konačnog razlaza, nakon čega je svako krenuo svojim putem.

Danas, kada se ponovo govori o Jeleninom ljubavnom životu i krahu braka sa Duškom Tošićem, zanimljivo je prisjetiti se da ni sam početak njihove bračne priče nije protekao bez skandala i nesuglasica.

Vjenčanje koje je trebalo da bude simbol velike ljubavi ostalo je upamćeno i po drami sa kumom, neispunjenom obećanju i prijateljstvu koje nekoliko godina kasnije nije uspjelo da opstane.

Izvor: Kurir / MONDO