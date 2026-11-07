Državljaninu Turske Erhanu Tanjeriju (42) određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje na trgovinu narkoticima i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Državljanin Turske Erhan Tanjeri (42) sproveden je juče u Istražni zatvor, nakon što mu je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio pritvor do 30 dana, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Sumnjiče ga da je izvršio i krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga.

Da je Tanjeriju određen pritvor, “Vijestima” je potvrdio njegov branilac, advokat Božo Milonjić.

Taj četrdesetdvogodišnjak iza spuških bedema sproveden je zbog opasnosti od bjekstva.

“Određuje se pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je okrivljeni Erhan Tanjeri počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga... u sticaju s krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga. Pritvor se prema okrivljenom određuje po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku”, piše u rješenju u koje “Vijesti” imaju uvid.

Tanjeri je uhapšen prije dva dana u akciji podgoričke policije, koja je u stanu na Zabjelu u kojem je boravio pronašla oko 1,83 kilograma marihuane, 50 grama kokaina i 238 tableta “Lyrica”.

Sumnjiče ga da je tridesetogodišnjoj državljanki Turske omogućio uživanje marihuane.

Milonjić je ranije rekao da je Tanjeri pred tužiocem priznao da je drogu pronađenu u stanu držao radi dalje prodaje.

“Iznio je svoju odbranu i priznao izvršenje krivičnog djela, odnosno da je drogu pronađenu u stanu u kom je boravio, držao radi dalje prodaje”, kazao je Milonjić.

Objasnio je i da je Tanjeriju pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva, s obzirom da je strani državljanin.