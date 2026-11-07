Francuski sindikati, omladinske organizacije i pokret „Žuti prsluci“ ponovo se mobilišu za masovne demonstracije širom zemlje, četvrti uzastopni vikend protesta u Francuskoj.

Izvor: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

I danas se očekuje veliko prisustvo policije. Oko 70.000 policajaca bilo je raspoređeno tokom svakog od prethodnih vikenda, nakon nasilja i pljački na marginama demonstracija u prethodnim sedmicama, podsjeća DPA.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, ranije ove sedmice zabilježeno je više blokada i protestnih akcija, uključujući štrajk na nivou cijele zemlje u kojem je učestvovalo više od pola miliona ljudi.

Konfederacija sindikata CGT procijenila je da je u štrajku učestvovalo gotovo 1,6 miliona ljudi.

Protesti su počeli studentskim i učeničkim demonstracijama, čiji učesnici traže poboljšanje obrazovnog sistema. Tokom posljednjih sedmica pridružile su im se stotine hiljada ljudi, a među glavnim zahtjevima su zaustavljanje rasta cijena, povećanje plata i poboljšanje socijalnih davanja.

Kao odgovor na masovne proteste, premijer Sebastijan Lekorni najavio je da će u ponedjeljak, 9. novembra, razgovarati sa predstavnicima sindikata i udruženja poslodavaca o kupovnoj moći građana i platama.

Vlada je najavila namjeru da poveća minimalnu platu, a obećala je i dodatno zapošljavanje i veća izdvajanja za škole.

(Mondo)