Cijene pojedinih poljoprivrednih proizvoda na crnogorskom tržištu bilježe drastičan godišnji rast.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Cijene pojedinih poljoprivrednih proizvoda na crnogorskom tržištu u drugoj polovini oktobra bilježe značajan rast u odnosu na isti period prošle godine. Posebno se izdvaja kupus, čija je veleprodajna cijena uvoznog zelenog kupusa veća za gotovo 124 odsto, dok su poskupjeli i pojedini proizvodi od paprike, paradajz i grožđe.

Prema izvještaju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji obuhvata period od 16. do 31. oktobra ove godine, prosječna veleprodajna cijena uvoznog zelenog kupusa iznosila je 0,62 eura po kilogramu, što je 123,91 odsto više nego u oktobru prošle godine.

Rast je zabilježen i kod crvenog kupusa. Njegova prosječna veleprodajna cijena iznosila je 1,02 eura po kilogramu, odnosno 27,50 odsto više nego godinu ranije.

Značajno poskupljenje bilježi i paradajz.

“Uvozni paradajz sorte „Bullovo srce“ dostizao je prosječnu cijenu od 2,34 eura po kilogramu, što predstavlja rast od 105,71 odsto u odnosu na oktobar 2025. godine. Paradajz ostalih sorti koštao je prosječno 1,69 eura, uz godišnji rast od 87,95 odsto, dok je paradajz čeri-koktel imao prosječnu cijenu od pet eura po kilogramu, 52,71 odsto više nego prošle godine”, ističe se u izvještaju.

Rast cijena primjetan je i kod paprike. Uvozna slatka četvrtasta žuta paprika koštala je prosječno 4,27 eura po kilogramu, što je 84,72 odsto više nego u oktobru prošle godine. Crvena četvrtasta paprika imala je prosječnu cijenu od 3,65 eura, uz rast od 64,11 odsto, dok je bijela slatka paprika koštala 1,43 eura po kilogramu, odnosno 38,97 odsto više.

Skuplje je i grožđe.

“Kilogram sorte Black Magic u veleprodaji je koštao prosječno 1,96 eura, uz godišnji rast od 21,25 odsto, dok je grožđe Italia dostizalo 1,65 eura, odnosno 22,22 odsto više nego u istom periodu prošle godine”, dodaje se.

Ipak, izvještaj pokazuje da su pojedine namirnice zabilježile pad cijena. Uvozna jabuka sorte Golden Delicious koštala je 0,65 eura po kilogramu, što je 22,78 odsto manje nego godinu ranije. Granny Smith je pojeftinila 14,29 odsto, na 0,75 eura, dok je Idared bio jeftiniji 24,44 odsto, sa prosječnom cijenom od 0,50 eura po kilogramu.

Pad cijene zabilježen je i kod kruške Williams, koja je koštala 0,80 eura po kilogramu, što je 46,84 odsto manje nego u oktobru 2025. godine. Limun je imao prosječnu cijenu od 0,81 euro, uz godišnji pad od 43,51 odsto.

Kada je riječ o domaćoj proizvodnji i otkupu, sirovo mlijeko koštalo je 0,50 eura po kilogramu, što je 2,04 odsto više nego godinu ranije. Svježi polumasni sir imao je prosječnu cijenu od 5,71 euro, uz godišnji rast od 6,37 odsto.

“U otkupu je kilogram muškog teleta koštao 5,50 eura, što je 5,25 odsto više nego u oktobru prošle godine, dok je juneće meso imalo prosječnu otkupnu cijenu od 3,44 eura po kilogramu, uz godišnji rast od 5,31 odsto”, ističe se u izvještaju..

Posebno se izdvaja podatak o izlučenim kravama za klanje, čija je otkupna cijena iznosila 1,10 eura po kilogramu, što je 39,39 odsto manje nego godinu ranije.

U segmentu domaće proizvodnje, prosječna veleprodajna cijena jaja klase M iznosila je 0,18 eura po komadu, što je 33,33 odsto više nego u oktobru 2025. godine. Jaja klase S koštala su 0,13 eura, uz rast od 30 odsto, dok su jaja klase L dostizala 0,19 eura, odnosno 26,67 odsto više nego godinu ranije.

Cijena jaja klase XL iznosila je 0,21 euro po komadu, što predstavlja godišnji rast od 27,27 odsto.

Izvještaj Ministarstva poljoprivrede odnosi se na veleprodajne cijene, koje ne uključuju PDV, a podaci se prikupljaju svakih 15 dana od privrednih subjekata i preduzetnika koji se bave proizvodnjom, otkupom i uvozom poljoprivrednih proizvoda.