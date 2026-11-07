Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Izvor: Uprava policije

Ulcinjska policija je uhapsila S.P. (26), M.M. (21) iz Podgorice i I.J. (19), državljanina Srbije zbog sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su, u neposrednoj saradnji i koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Ulcinju, rasvijetlili događaj od 2. novembra, kada je podmetnut požar na jednom ugostiteljskom objektu u Ulcinju, te su kroz intenzivan kriminalističko-operativni rad, u roku od 48 časova od izvršenja krivičnog djela, identifikovali tri lica koja su, po nalogu državnog tužioca, nakon preduzetih policijsko-tužilačkih aktivnosti, lišena slobode”, naveli su iz UP.

Kako su kazali, u saradnji sa podgoričkom i barskom policijom, ulcinjska policija je došla do identiteta trojice osumnjičenih.

“Nakon lociranja ovih lica na teritoriji Podgorice, ona su, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, dovedena u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj radi daljeg postupanja i sprovođenja kriminalističke obrade”, kazali su iz policije.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

“Sumnja se da su S.P, I.J. i M.M, postupajući po prethodnom dogovoru, učestvovali u izvršenju navedenog krivičnog djela, na način što je S.P. za novčanu naknadu angažovao I.J. i M.M, koji su 2. novembra iz Podgorice došli u Ulcinj, gdje su oko 23 časa, u ugostiteljskom objektu „B.“ na Velikoj plaži, polili dio objekta zapaljivom tečnošću i podmetnuli požar”, navodi se u saopštenju.

Od Jovanova je privremeno oduzet „Audi A6“, za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela.