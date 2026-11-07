Dok vojnici masovno stradaju na ukrajinskom frontu, Vladimir Putin ulaže čak 23 milijarde eura u projekat potrage za besmrtnošću koji vodi njegova najstarija ćerka Marija Voroncova.

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Dok Rusija vodi iscrpljujući rat u Ukrajini koji odnosi ogroman broj ljudskih života, predsjednik Vladimir Putin istovremeno usmjerava astronomska državna sredstva u naučna istraživanja čiji je krajnji cilj radikalno produženje ljudskog vijeka. Na čelu ovog futurističkog poduhvata, teškog čak 23,24 milijarde eura, nalazi se njegova najstarija ćerka, 41-godišnja endokrinološkinja Marija Voroncova, piše francuski "Le Mond".

Voroncova vodi Istraživački i obrazovni institut za medicinu prestižnog Moskovskog državnog univerziteta i direktno nadgleda sve državne programe usmjerene ka zaustavljanju biološkog propadanja organizma. Njena misija poklapa se sa ličnom fiksacijom ruskog lidera, koji u novim medicinskim tehnologijama vidi šansu za drastično pomjeranje granica ljudskog postojanja.

Tajni razgovor lidera o besmrtnosti

Ambicije Kremlja po ovom pitanju isplivale su na videlo tokom vojne parade u Pekingu, kada je slučajno uključen mikrofon zabilježio zapanjujući dijalog Putina, kineskog predsjednika Sija Đinpinga i sjevernokorejskog vođe Kima Džong Una na putu ka Trgu Tjenanmen.

"U prošlosti su ljudi retko živeli do sedamdesete, a danas si sa 70 godina praktično još dijete" - primijetio je Si.

Putin se odmah nadovezao vizijom koja je privukla pažnju svjetskih medija:

"Za nekoliko godina, uz razvoj biotehnologije, ljudski organi mogli bi neprestano da se zamjenjuju. Doći ćemo do tačke gdje će ljudi postajati sve mlađi kako stare, pa čak i dostići besmrtnost."

Si je razgovor zaključio tvrdnjom da bi ljudi u ovom vijeku mogli bez problema da dožive 150 godina, dok je 41-godišnji Kim pažljivo slušao lidere koji su već zagazili u osmu deceniju života.

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Laboratorija u Skolkovu i presađivanje životinjskih organa

Realizacija ovog plana u Rusiji odvija se uz podršku Putinovih bliskih prijatelja iz djetinjstva, Mihaila i Jurija Kovalčuka, koji zajedno sa Voroncovom upravljaju gigantskim fondom. Sredinom oktobra, u tehnološkom centru Skolkovo kod Moskve, otvorena je najsavremenija laboratorija posvećena isključivo istraživanju dugovječnosti.

Voroncova je tom prilikom studentima i naučnicima poručila da medicina mora snažnije da odgovori na "univerzalni ljudski strah od smrti", istakavši da Rusija ima istorijsku šansu da postane globalni predvodnik u ovoj oblasti. Njen naučni fokus usmjeren je na gensku terapiju, regenerativnu medicinu i ksenotransplantaciju - revolucionarno presađivanje genetski modifikovanih životinjskih ćelija i organa u ljudsko tijelo.

Plan u dvije faze: Od preventive do "varanja Boga"

Državna strategija podijeljena je na dva operativna nivoa. Prvi je konvencionalan i predviđa dostizanje prosječnog životnog vijeka od 85 do 90 godina kroz promociju zdrave ishrane, fizičke aktivnosti i prevencije od najranijeg djetinjstva.

Druga faza donosi radikalan zaokret: primjenu ciljanih terapija, transplantacija i specijalnih vakcina dizajniranih da zaustave starenje na nivou ćelija. Voroncova je i sama priznala kontroverznu prirodu ovih pokušaja, nazvavši ih svojevrsnim svetogrđem koje podrazumijeva "varanje Boga ili same prirode". Takav pristup stvara primjetan paradoks sa zvaničnom ideologijom tradicionalnih hrišćanskih vrijednosti koju Putin promoviše uz podršku patrijarha Kirila.

Vidi opis Putin daje milijarde na potragu za besmrtnošću: Presađuju organe životinja u ljude, projekat povjerio rođenoj ćerki Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: The Sun Youtube printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: The Sun Youtube printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: The Sun Youtube printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: The Sun Youtube printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: The Sun Youtube printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: The Sun Youtube printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: The Sun Youtube printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: The Sun Youtube printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: The Sun Youtube printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Raskorak sa stvarnošću i "ekonomija smrti"

Iako ruski naučnici u okviru programa "Dug i aktivan život" obećavaju revolucionarno podmlađivanje, stvarnost na terenu pruža sasvim drugačiju sliku. Prosječni životni vijek muškaraca u Rusiji trenutno iznosi svega 67 godina, dok žene žive oko 78.

Veliki demografski jaz, koji je prvobitno produbila pandemija, dodatno je zapečaćen ratnim gubicima na ukrajinskom frontu. Dok Kremlj izdvaja milijarde u potrazi za receptom za vječnost, četvrtina ruskog vojnog budžeta odlazi na regrutne bonuse, plate i odštete porodicama poginulih boraca. Kako ocjenjuje ekonomista Vladislav Inozemcev, u Rusiji je paralelno zaživjela surova "ekonomija smrti", u kojoj porodica stradalog vojnika kroz državnu odštetu dobija više novca nego što bi on zaradio tokom čitavog radnog vijeka.