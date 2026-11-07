Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića pozdravio je zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, ističući da je država sada na ukupno 23 privremeno zatvorena poglavlja.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića pozdravio je jučerašnje zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, čime je Crna Gora došla do ukupno 23 privremeno zatvorena poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.

“Ovo je još jedan značajan uspjeh naše države i potvrda da je evropska budućnost Crne Gore sve bliža. Čestitke zaslužuju svi koji su svojim radom i posvećenošću doprinijeli ovom rezultatu, posebno pregovarački timovi, nadležne institucije i državni službenici, uz zahvalnost evropskim partnerima na kontinuiranoj podršci”, navodi se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta ističu da svako novo zatvoreno poglavlje potvrđuje da je evropska budućnost Crne Gore sve bliža.

“Sada je važno da zadržimo tempo reformi, iskoristimo podršku evropskih partnera i završimo posao koji smo započeli. Naš zajednički cilj je da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine”, poručuju iz Milatovićevog kabineta.

Naglasili su da Milatović od početka mandata snažno i dosljedno zastupa ovaj cilj, kroz intenzivnu diplomatsku aktivnost, direktne razgovore sa evropskim liderima i inicijative usmjerene na obezbjeđivanje političke podrške članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji.

“Od Samita Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu, do svakodnevnih razgovora sa evropskim zvaničnicima i inicijative da Ugovor o pristupanju bude potpisan tokom litvanskog predsjedavanja Savjetom EU u prvoj polovini naredne godine, predsjednik kontinuirano radi na tome da evropska perspektiva Crne Gore dobije konkretan vremenski okvir i snažnu međunarodnu podršku”, navodi se u saopštenju.

Zatvaranje poglavlja koja se odnose na slobodu kretanja robe i bezbjednost hrane, kako dodaju, dodatno potvrđuje da evropske reforme moraju imaju neposredan značaj za građane, domaće proizvođače i privredu.

Prema njihovim navodima, posebno ohrabruje što najnoviji Izvještaj Evropske komisije potvrđuje da Crna Gora može završiti pregovarački proces do kraja ove godine, ukoliko nastavi sa sprovođenjem neophodnih reformi.

“Pred nama je završnica procesa koji traje četrnaest godina. Ona zahtijeva odgovornost, političko zajedništvo i punu posvećenost svih državnih institucija”, poručili su.

Ističu da će Milatović nastaviti da pruža aktivan doprinos ostvarivanju ovog istorijskog državnog cilja.

“Crna Gora ima jedinstvenu priliku da svoju evropsku budućnost pretvori u stvarnost. Danas smo joj još bliži. Na nama je da zajednički završimo posao”, zaključuju iz Milatovićevog kabineta.