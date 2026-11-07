Evropska komisija otvorila je bilateralne pregovore sa Albanijom, BiH, Crnom Gorom, Kosovom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom o uključivanju u evropski sistem „roming kao kod kuće“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Evropska komisija saopštila je da su otvorili pregovore o uključivanju Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije u režim „rominga kao kod kuće” (Roam Like at Home) koji važi u Evropskoj uniji.

Podsjetili su da je to predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila tokom posjete Zapadnom Balkanu prošlog mjeseca.

"Ovo će omogućiti ljudima koji putuju između EU i Zapadnog Balkana da obavljaju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke bez dodatnih naknada za roming. Sa partnerima su sada započeti bilateralni pregovori. Kada sporazumi budu finalizovani, a partneri u potpunosti usklade svoje propise sa pravilima EU o romingu, Komisija će pozvati Savjet da u skladu sa tim proširi područje rominga EU", piše u saopštenju Generalnog direktorata za proširenje i istočno susjedstvo.

Savjet Evropske unije je u junu odobrio pregovore o proširenju sistema rominga EU na partnere sa Zapadnog Balkana.

"Ovi sporazumi će biti zasnovani na postojećim Sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju, koji doprinose stabilnosti regiona, njegovoj ekonomskoj integraciji i bližoj saradnji sa EU", rekli su iz Evropske komisije.