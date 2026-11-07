Tokom zimske turističke sezone 2026/2027. godine biće organizovani pojačani zajednički inspekcijski nadzori u turističkim centrima širom Crne Gore.

Izvor: MONDO

Tokom predstojeće zimske turističke sezone u Crnoj Gori biće organizovani pojačani zajednički inspekcijski nadzori, koji će obuhvatiti turističke centre širom države, predviđeno je Akcionim planom za pripremu i praćenje zimske turističke sezone 2026/2027. godine.

Glavni period zajedničkih inspekcijskih kontrola biće od 30. decembra 2026. do 5. januara 2027. godine, kao i od 9. do 31. januara 2027. godine. Kontrole će se sprovoditi i tokom radnih i neradnih dana, uključujući praznike.

U Akcionom planu navodi se da je cilj obezbjeđivanje blagovremenog, usklađenog i efikasnog postupanja nadležnih inspekcija tokom pripreme i trajanja zimske turističke sezone, kao i u periodu nakon njenog završetka.

“U predsezoni, koja traje od 14. oktobra do 29. decembra, kao i nakon glavnog dijela zimske sezone, od 1. februara 2027. godine, biće organizovani mobilni inspekcijski timovi za jednodnevne zajedničke nadzore u opštinama u kojima se za to ukaže potreba”, piše u planu.

Tokom glavnog dijela sezone inspekcijski timovi biće raspoređeni u osam područja. Bar i Ulcinj biće pod nadzorom tima sa sjedištem u Baru, dok će tim iz Budve pokrivati Budvu i Cetinje.

Inspekcijski tim sa sjedištem u Tivtu kontrolisaće Tivat, Kotor i Herceg Novi, a podgorički tim Podgoricu, Tuzi i Danilovgrad.

Na sjeveru će timovi sa sjedištima na Žabljaku, u Kolašinu, Beranama i Rožajama pokrivati i okolne opštine. Tako će nadzor sa Žabljaka obuhvatiti Pljevlja, Plužine i Šavnik, iz Kolašina Mojkovac i Bijelo Polje, iz Berana Plav i Gusinje, dok će tim iz Rožaja kontrolisati i Petnjicu.

“U prvom periodu, od 30. decembra do 5. januara, kontrole će se sprovoditi u svih osam područja, dok je od 9. do 31. januara kontinuirani nadzor planiran u četiri sjeverna područja – Žabljaku, Kolašinu, Beranama i Rožajama”, ističe se u planu.

U ostalim opštinama, tokom drugog perioda, biće moguće organizovati dodatne jednodnevne mobilne kontrole, ukoliko procjena rizika ili pristigle inicijative ukažu na potrebu za njihovim sprovođenjem.

“Zajedničke nadzore sprovodiće inspektori rada, poreske, sanitarne, turističke i tržišne inspekcije, kao i inspekcije za bezbjednost hrane. U zavisnosti od raspoloživih administrativnih kapaciteta, uključivaće se i zdravstvena, poljoprivredna, ribarska i veterinarska inspekcija”, pojašnjeno je u dokumentu.

Predviđeno je i angažovanje građevinske, fitosanitarne, metrološke i ekološke inspekcije, inspekcije za vode, drumski saobraćaj, igre na sreću i sigurnost plovidbe, kada se procijeni da je njihovo učešće potrebno.

Za svako područje biće angažovan jedan ili više timova, u skladu sa potrebama nadzora, a planirani obim rada iznosi dva inspekcijska nadzora dnevno za svakog angažovanog inspektora.

Pojašnjeno je da će se angažovanje inspektora organizovati u dvije smjene. Prva obuhvata period od 30. decembra do 5. januara, kao i od 9. do 17. januara, dok će druga trajati od 18. do 31. januara 2027. godine.

Resorna ministarstva i organi uprave iz kojih dolaze inspektori dužni su da obezbijede uslove za njihov rad, uključujući smještaj, dva obroka dnevno, dnevnice, eventualno uvećanje zarade, službena vozila i gorivo.

“Za vozila angažovana tokom glavne turističke sezone predviđena je početna minimalna mjesečna kvota od 160 litara goriva po vozilu, odnosno srazmjerna količina za kraći period angažovanja. Dodatne količine goriva biće obezbjeđivane prema stvarnim potrebama i planiranom obimu nadzora”, ističe se u planu.

Predviđeno je i da nadležni organi snose troškove smještaja inspektora koji rade van mjesta stanovanja, kada je to neophodno zbog udaljenosti lokacije kontrole, rada u večernjim satima ili drugih opravdanih okolnosti.

Koordinaciju sprovođenja Akcionog plana vodiće predsjednik Radne grupe za pripremu i praćenje zimske turističke sezone, dok će biti određeno osam područnih koordinatora koji će usklađivati rad inspektora i pratiti rezultate kontrola.

“Koordinatori će dostavljati dnevne podatke o broju i vrsti sprovedenih nadzora, utvrđenim nepravilnostima, preduzetim mjerama i eventualnim poteškoćama u radu. Na osnovu prikupljenih podataka Radna grupa će pratiti realizaciju plana i, ukoliko bude potrebno, predlagati izmjene rasporeda i sastava inspekcijskih timova. Po završetku aktivnosti biće pripremljen objedinjeni izvještaj sa rezultatima nadzora i preporukama za naredni period”, zaključeno je u planu.