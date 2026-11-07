logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jezive poruke na profilu Ave Karabatić: "Nažalost, napustila nas je, nije imala snage da se bori dalje"

Jezive poruke na profilu Ave Karabatić: "Nažalost, napustila nas je, nije imala snage da se bori dalje"

Izvor mondo.rs
0

Prijatelji preko mreža tvrde da je Ava Karabatić preminula, ali bez ikakve zvanične potvrde.

Jezive poruke na profilu Ave Karabatic Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Na društvenim mrežama hrvatske starlete Ave Karabatić osvanula je serija krajnje uznemirujućih, u kojima osobe koje se predstavljaju kao njeni bliski prijatelji iznose tvrdnje da je nekadašnja rijaliti učesnica navodno preminula.

"Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, nažalost bacila se sa sprata.. Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve iznijeti sudski do kraja, naravno uz Marija, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju nevino zalutala dušo, nadamo se da si sad s ocem", jedna je od objava koje su naknadno uklonjene.

Avin prijatelj se oglasio sa njenog TikTok profila.

"Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da zna te da ona jeste bila loše, ali ovo nije uradila sama, ovo su uradile institucije. Bio sam sa njom prije 10 sati", rekao je uplakani prijatelj.

@ava_karabatic_off

Počivala u miru 🙏🕊️

♬ izvorni zvuk - Ava Karabatić

Zagrebačka policija se do ovog trenutka nije zvanično oglasila kako bi potvrdila ili demantovala ove navode.

(MONDO)

Tagovi

Ava Karabatić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ