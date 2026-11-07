Jezive poruke na profilu Ave Karabatić: "Nažalost, napustila nas je, nije imala snage da se bori dalje"

Prijatelji preko mreža tvrde da je Ava Karabatić preminula, ali bez ikakve zvanične potvrde.

Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Na društvenim mrežama hrvatske starlete Ave Karabatić osvanula je serija krajnje uznemirujućih, u kojima osobe koje se predstavljaju kao njeni bliski prijatelji iznose tvrdnje da je nekadašnja rijaliti učesnica navodno preminula.

"Ava nas je nažalost napustila, nije imala snage da se bori dalje, nažalost bacila se sa sprata.. Ja, Cvita, obećavam zbog nje, i Ivice, da ću sve iznijeti sudski do kraja, naravno uz Marija, Vanju i njene prijatelje. Ona je mogla biti svakakva, ali ovo nije zaslužila. S ljubavlju nevino zalutala dušo, nadamo se da si sad s ocem", jedna je od objava koje su naknadno uklonjene.

Avin prijatelj se oglasio sa njenog TikTok profila.

"Ne znam kako da reagujem na ovo. Samo želim da zna te da ona jeste bila loše, ali ovo nije uradila sama, ovo su uradile institucije. Bio sam sa njom prije 10 sati", rekao je uplakani prijatelj.

Zagrebačka policija se do ovog trenutka nije zvanično oglasila kako bi potvrdila ili demantovala ove navode.

(MONDO)