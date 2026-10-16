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"Možda i rodim treće dijete": Dok svi bruje o njenoj vezi sa 25 godina mlađim, JK šokirala izjavom

"Možda i rodim treće dijete": Dok svi bruje o njenoj vezi sa 25 godina mlađim, JK šokirala izjavom

Autor Marina Cvetković
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U Jutarnjem programu, Karleuša je govorila o školovanju ćerki i mogućnosti da rodi treće dijete.

Dok svi bruje o njenoj vezi sa 25 godina mlađim, JK šokirala izjavom Izvor: Youtube printscreen / Novo Jutro

Jelena Karleuša jutros je gostovala u Jutarnjem programu na Pinku, gdje je govorila o svim aktuelnim temama, ali se dotakla i svog privatnog života i ćerki.

O ćerki Atini i školovanju

Karleuša je otkrila kako se njena ćerka Atina snalazi u Milanu, gdje trenutno živi sa cimerkom, bez roditelja.

- Ona je naučena da živi normalnim životom i ovde u Srbiji. Tamo ima stan koji je iznajmljen, čak ima i cimerku sa kojom dijeli troškove, vozi se biciklom. Ona je super skromna djevojčica koja je zahvalna za sve što joj mama i tata pružaju, ponosna sam i na nju i na njen uspjeh, i naravno i na Niku koja ovde ide u srednju školu - istakla je Karleuša i otkrila šta Atini predstavlja najveći problem.

- Atini je malo problem ta odvojenost od porodice, ali Nika je upravo na aerodromu, ide da provede vikend sa svojom sekom - izjavila je pjevačica.

O Nikinom školovanju i trećem djetetu

Karleuša je otkrila da li bi teško podnijela da joj i druga ćerka ode iz Srbije.

- Ja sam svim srcem za to da moja djeca studiraju u Srbiji, mislim da imamo najbolje fakultete i univerzitete. Generalno, naše školstvo je nešto čime treba da se ponosimo i dičimo. Uvijek birajte našu zemlju, a kako ću preživjeti ako i Nika ode, možda rodim treće djete pa da imam čime da se zabavljam. Nikad se ne zna! Ali imam i dovoljno kučića i mačića koji će mi praviti društvo. Imam i dosta prijatelja, a imam i svoj posao. Nikada nisam usamljena. Evo, baš odavde idem ravno za Makedoniju, sutra uveče imam veliki koncert u Skoplju - rekla je Jelena Karleuša.

Pogledajte njene slike sa 25 godina mlađim Aleksandrom Ševom

(Telegraf / MONDO)

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Jelena Karleuša dijet

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