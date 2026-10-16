U Jutarnjem programu, Karleuša je govorila o školovanju ćerki i mogućnosti da rodi treće dijete.

Izvor: Youtube printscreen / Novo Jutro

Jelena Karleuša jutros je gostovala u Jutarnjem programu na Pinku, gdje je govorila o svim aktuelnim temama, ali se dotakla i svog privatnog života i ćerki.

O ćerki Atini i školovanju

Karleuša je otkrila kako se njena ćerka Atina snalazi u Milanu, gdje trenutno živi sa cimerkom, bez roditelja.

Vidi opis "Možda i rodim treće dijete": Dok svi bruje o njenoj vezi sa 25 godina mlađim, JK šokirala izjavom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / duskotosic Br. slika: 5 5 / 5

- Ona je naučena da živi normalnim životom i ovde u Srbiji. Tamo ima stan koji je iznajmljen, čak ima i cimerku sa kojom dijeli troškove, vozi se biciklom. Ona je super skromna djevojčica koja je zahvalna za sve što joj mama i tata pružaju, ponosna sam i na nju i na njen uspjeh, i naravno i na Niku koja ovde ide u srednju školu - istakla je Karleuša i otkrila šta Atini predstavlja najveći problem.

- Atini je malo problem ta odvojenost od porodice, ali Nika je upravo na aerodromu, ide da provede vikend sa svojom sekom - izjavila je pjevačica.

O Nikinom školovanju i trećem djetetu

Karleuša je otkrila da li bi teško podnijela da joj i druga ćerka ode iz Srbije.

- Ja sam svim srcem za to da moja djeca studiraju u Srbiji, mislim da imamo najbolje fakultete i univerzitete. Generalno, naše školstvo je nešto čime treba da se ponosimo i dičimo. Uvijek birajte našu zemlju, a kako ću preživjeti ako i Nika ode, možda rodim treće djete pa da imam čime da se zabavljam. Nikad se ne zna! Ali imam i dovoljno kučića i mačića koji će mi praviti društvo. Imam i dosta prijatelja, a imam i svoj posao. Nikada nisam usamljena. Evo, baš odavde idem ravno za Makedoniju, sutra uveče imam veliki koncert u Skoplju - rekla je Jelena Karleuša.

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Vidi opis "Možda i rodim treće dijete": Dok svi bruje o njenoj vezi sa 25 godina mlađim, JK šokirala izjavom Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša dečko brod Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: printscreen/x/instagram/duskotosic Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink.rs Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: društvene mreže Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

(Telegraf / MONDO)