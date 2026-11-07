Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata za četiri osobe iz Kolašina nakon tuče u kojoj je život izgubio V.B.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata A.R. iz Kolašina zbog osnovane sumnje da je u tuči prije dvije noći ubio sugrađanina V.B, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Iz tog tužilaštva se navodi da je zadržavanje u trajanju do 72 sata određeno i M.B, M.P. i B.G, iz Kolašina, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči.

“Naime, iz do sada prikupljenih dokaza proizlazi osnovana sumnja da je 05. novembra, oko 20:00 časova, u Kolašinu došlo do svađe i tuče između A.R, B.G, M.B, M.P. i V.B, kojom prilikom je osumnjičeni A.R. udario drvenim predmetom oštećenog V.B. u predjelu glave, nanoseći mu povrede od kojih je kod istog nastupila smrt, dok su osumnjičeni B.G, M.B. i M. P. učestvovali u tuči u kojoj je oštećeni V.B. ubijen”, navodi se u saopštenju.

Istakli su da je povodom naznačenog događaja državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju izašao na lice mjesta gdje je izvršio uviđaj.

Tom prilikom je naložio ovlašćenim policijskim službenicima da izuzmu tragove sa lica mjesta, dok je tijelo oštećenog po naredbi državnog tužioca upućeno u Klinički centar Crne Gore radi vršenja obdukcije.

“U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje u cilju donošenja odluke u ovom predmetu”, zaključuju iz Tužilaštva.