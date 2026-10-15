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Karleuša i 25 godina mlađi dečko se više ne kriju? Uhvaćeni kako se drže za ruke, svjedoci ih raskrinkali

Karleuša i 25 godina mlađi dečko se više ne kriju? Uhvaćeni kako se drže za ruke, svjedoci ih raskrinkali

Autor Dragana Tomašević
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Jelena Karleuša u poslednje vrijeme ne odvaja se od Aleksandra Ševa, a njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost.

Karleuša i 25 godina mlađi dečko se više ne kriju Izvor: Youtube printscreen / Steffonator

Jelena Karleuša, koja u poslednje vrijeme provodi vrijeme sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom, i dalje ne želi da potvrdi ni demantuje da su u ljubavnoj vezi.

Sudeći po fotografiji koju su sada objavili mediji, pjevačica je "potvrdila" da su zajedno, zbog toga što su se držali za ruke dok su išli na snimanje jedne emisije u Skoplju.

Pogledajte:

Izvor: Kurir

Izvori sa lica mjesta su rekli za Kurir da su se pevačica i maneken sve vrijeme smeškali i nisu odvajali pogled jedno od drugog, a svi koji su mogli da vide Jelenu kažu da skoro nije bila srećna i zadovoljnija.

"Da li ste u vezi?"

Jelena dosad nije željela da potvrdi vezu sa Ševom, iako je o njemu pričala samo najlepše.

Tako je i na pitanje na poligrafu u Skoplju da li su zajedno, odlučila da pritisne panik taster, čime je izbjegla da pruži direktan odgovor.

"Teško je odgovoriti na to pitanje sada. Kad je neko mlad i van javnosti, ne treba ga odmah bacati lavovima. Mora malo da se navikne na sve ono što čini javno bitisanje, a mislim da on to i ne želi", rekla je JK.

Nešto ranije istakla je da je trenutno jako srećna i zadovoljna.

"Moj ljubavni život je uvijek intrigirao, bez obzira što nisam nikad ništa krila. Uvijek sam pričala transparentno o svojim odlukama, pa makar to bile greške. Nikada se neću i nikada se nisam kajala zbog svojih odluka. Mogu da kažem da sam jako zadovoljna i srećna. A misteriozni gospodin nije misteriozan jer je iza kamere. Podrška mi je u teškom periodu, hvala mu za to. Svako ko je uz mene u najtežem trenutku je više od saradnika",izjavila je Karleuša za Pink.

Ovako izgleda Aleksandar:

(Kurir, MONDO)

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Tagovi

Jelena Karleuša dečko

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