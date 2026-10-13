Među brojnim gostovanjima u makedonskim medijima, gdje je otišla da najavi solistički koncert u Skoplju, Karleuša je bila i u emisiji gdje je odgovarala na pitanje uz korišćenje detektora laži.

Izvor: Youtube printscreen / Steffonator

Jelena Karleuša nedavno je boravila u jSevernoj Makedoniji, gdje je na pres-konferenciji najavila svoj veliki solistički koncert u Skoplju 17. oktobra u areni "Jane Sandanski" za koji vlada veliko interesovanje.

Među brojnim gostovanjima u makedonskim medijima posebno se istaklo ono u kom se Jelena našla na poligrafu, gdje je prvi put pričala o nekim temama iz svog privatnog i poslovnog života, a mi vam ovdje izdvajamo njene najzanimljivije odgovore.

Vidi opis JK na poligrafu priznala sve: Vezu s košarkašem i oženjenim, na pitanje o Dušku slagala, za Ševa stisnula panik Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Jelena Karleuša poligraf Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Steffonator Br. slika: 9 9 / 9 AD

JK: "Možda ću još kratko da živim"

Da li bi se pomirila s Milicom Pavlović?

- Pomirila bih se s Milicom Pavlović. Zašto da ne? Mi se nismo ni svađale.

Vidi opis JK na poligrafu priznala sve: Vezu s košarkašem i oženjenim, na pitanje o Dušku slagala, za Ševa stisnula panik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Privatna arhiva/Nikola Radisic Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Privatna arhiva/Nikola Radisic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Privatna arhiva/Nikola Radisic Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Privatna arhiva/Nikola Radisic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Privatna arhiva/Nikola Radisic Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Privatna arhiva/Nikola Radisic Br. slika: 6 6 / 6 AD

Jesu li skrivene finansije razlog prekida poslovne saradnje i prijateljstva sa Zoranom Birtaševićem?

- Nisu. Sve jeste, samo nisu skrivene finansije. Nikad ne reci nikad što se tiče ponovne saradnje s njim. U nekom drugom životu, na primjer. Ja vjerujem u reinkarnaciju. Možda ću još kratko da živim.

Da li je tačno da ti je honorar u "Pinkovim zvezdama" veći od 350.000 eura?

- Nije tačno.

Uslijedilo je i pitanje da li je njen bivši suprug njena najveća životna ljubav. Iako je odgovorila da nije, poligraf je ovaj odgovor ocijenio kao lažan.

- Teško je odgovoriti na to pitanje sad kad ne osjećam ništa što sam osjećala prije. Ali da li je najveća? Pokušavam da dam srcu da odgovori, ali kada se mnoge neke stvari izdešavaju, srce mi kaže "ne". Ne možeš da voliš nekoga životno najviše na svijetu, a da ti to ne bude uzvraćeno onako kako si želio. Posle ovoliko godina prekida, teško je nekoga voljeti najviše ko tebe nije volio isto toliko. Tako da ne. Ne vjerujem da ću se ikada pomiriti s njim. Ne znam zašto ljudi žele da se pomirim s Duškom, njima je to romantično. Da je vrjiedilo, ne bi se tako završilo. Da se borio za naš brak i mene, ne bismo se razveli. Za sve sam borila ja, a ne on, a za uspjeh jedne veze potrebno je dvoje. Mislim da ni on to ne želi, jer da želi, ne bi dozvolio da se razvedemo i da ne bude na mojoj strani, nego na strani svih onih koji su bili protiv mene. Nije me zaštitio i tu je magija zvana ljubav nestala i moja želja da ikada više budem s njim kao nekad.

Vidi opis JK na poligrafu priznala sve: Vezu s košarkašem i oženjenim, na pitanje o Dušku slagala, za Ševa stisnula panik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram/DuskoTosic Br. slika: 6 6 / 6 AD

Da li te je povrijedilo to što te je isjekao s fotografija na Instagramu sa slavlja vaših ćerki Atine i Nike?

- Nije. Nisam ni očekivala da će me staviti. Nemam Instagram, nisam ni vidjela, meni sve javljaju. Više bi me iznenadilo da me je stavio. Mene Duško više ne može da povrijedi, nijedan muškarac to više ne može.

Da li je istina da si bila u emotivnoj vezi s Nikolom Jovanovićem?

- Ne znam da li je on bio u emotivnoj vezi sa mnom, ali ja jesam. Da. Velika greška. Za pravu ljubav je potrebno dvoje. On nije bio spreman da me brani. Plašio se hejta, pritiska javnosti i porodice, prijatelja, navijača... Šteta, lijep je momak.

O Ševu - panik taster

Da li je istina da si u vezi sa 25 godina mlađim Aleksandrom Ševom?

Iako su mnogi očekivali da će Jelena bez oklijevanja odgovoriti na pitanje koje već nedeljama intrigira javnost, pjevačica je odlučila da pritisne panik taster, čime je izbjegla da pruži direktan odgovor.

- Samim tim što je to nešto o čemu pričam na poligrafu je nešto što mene tjera u problem. Zbog toga ću da pritisnem panik taster. Teško je odgovoriti na to pitanje sada. Kad je neko mlad i van javnosti, ne treba ga odmah bacati lavovima. Mora malo da se navikne na sve ono što čini javno bitisanje, a mislim da on to i ne želi.

Da li si nekada bila intimna sa oženjenim muškarcem i da li čitaš bezobrazne poruke?

- Da. Jako me uzbuđuju bezobrazne poruke.

Da li osjećaš potrebu da se nekome izviniš za nešto što si uradila?

- Da. Ne volim da se izvinjavam, ali bih se izvinila Dušku, i onom bivšem mužu prije njega i sadašnjem partneru, što sam im priredila nezaboravne paklene životne epizode. Ali im makar nije bilo dosadno. Sa mnom nikad nije dosadno, uzbudljivo jeste, ispričala je Jelena na poligrafu u emisiji na Jutjub kanalu Steffonator.

Duško i Jelena na proslavi rođendana ćerki: