Melis Sandal, supruga poznatog pevača Mustafe Sandala, našla se pod istragom zbog sumnjivih finansijskih transakcija.

Izvor: Instagram

Supruga popularnog turskog pjevača Mustafe Sandala, Melis Sandal, našla se u centru skandala nakon što su turski mediji objavili nove detalje opsežne finansijske istrage.

Prema pisanju turskih medija, odlukom nadležnih organa, Melis je obuhvaćena mjerama zamrzavanja imovine u okviru postupka koji se bavi sumnjivim transakcijama na tržištu kapitala.

Istraga je usmjerena na nepravilnosti povezane sa investicionim fondovima, a obuhvatila je ukupno 141 osobu. Prema izvještajima tamošnjih medija, u postupku se pominje ukupna suma od čak 187,65 milijardi turskih lira za koju se traži povraćaj.

U izvještajima se pored Melis pominje i njen otac Cihan Sutšurup, a njih dvoje se dovode u vezu sa navodnom dobiti od 2,355 milijardi turskih lira iz investicionog fonda TERA.

Pored finansijskih sredstava, sudskom odlukom obuhvaćena je i pokretna imovina registrovana na njeno ime, uključujući i automobil "Fiat Topolino Spiaggina" iz 2024. godine.

Vidi opis Ženi Mustafe Sandala zamrznuta imovina: Novi detalji istrage poslije skandala u Tuskoj, spominju se milijarde Melis Sutšurup, Mustafa Sandal Melis Sutšurup Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 11 / 11

Iako je slučaj izazvao ogromno interesovanje javnosti zbog popularnosti njenog supruga Mustafe Sandala, turski mediji ističu da mjere zamrzavanja imovine ne predstavljaju dokaz krivice. Za sada ne postoji pravosnažna osuđujuća presuda niti je sudski utvrđena odgovornost za navodne finansijske malverzacije.

(Blic, MONDO)