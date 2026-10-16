logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ženi Mustafe Sandala zamrznuta imovina: Novi detalji istrage poslije skandala u Tuskoj, spominju se milijarde

Ženi Mustafe Sandala zamrznuta imovina: Novi detalji istrage poslije skandala u Tuskoj, spominju se milijarde

Autor Dragana Tomašević
0

Melis Sandal, supruga poznatog pevača Mustafe Sandala, našla se pod istragom zbog sumnjivih finansijskih transakcija.

Ženi Mustafe Sandala zamrznuta imovina Izvor: Instagram

Supruga popularnog turskog pjevača Mustafe Sandala, Melis Sandal, našla se u centru skandala nakon što su turski mediji objavili nove detalje opsežne finansijske istrage.

Prema pisanju turskih medija, odlukom nadležnih organa, Melis je obuhvaćena mjerama zamrzavanja imovine u okviru postupka koji se bavi sumnjivim transakcijama na tržištu kapitala.

Istraga je usmjerena na nepravilnosti povezane sa investicionim fondovima, a obuhvatila je ukupno 141 osobu. Prema izvještajima tamošnjih medija, u postupku se pominje ukupna suma od čak 187,65 milijardi turskih lira za koju se traži povraćaj.

U izvještajima se pored Melis pominje i njen otac Cihan Sutšurup, a njih dvoje se dovode u vezu sa navodnom dobiti od 2,355 milijardi turskih lira iz investicionog fonda TERA.

Pored finansijskih sredstava, sudskom odlukom obuhvaćena je i pokretna imovina registrovana na njeno ime, uključujući i automobil "Fiat Topolino Spiaggina" iz 2024. godine.

Iako je slučaj izazvao ogromno interesovanje javnosti zbog popularnosti njenog supruga Mustafe Sandala, turski mediji ističu da mjere zamrzavanja imovine ne predstavljaju dokaz krivice. Za sada ne postoji pravosnažna osuđujuća presuda niti je sudski utvrđena odgovornost za navodne finansijske malverzacije.

(Blic, MONDO)

Tagovi

Melis Sandal mustafa sandal Turska finansije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ