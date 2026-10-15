"Kakva baba, to je sve izmišljeno": Kristijan u jeku skandala uhvaćen u tržnom centru, evo šta kaže o prebijanju

Kristijan Golubović u jeku drame sa Nadom Pucarević uhvaćen u jednom beogradskom tržnom centru.

Izvor: Kurir TV screenshot

U jeku skandala o kom je pričala Nada Pucarević, žena koja tvrdi da je pretrpjela stravično nasilje od Kristijana Golubovića, bivši rijaliti igrač uhvaćen je dok uživa u slobodnom vremenu u jednom šoping centru.

Paparaci su uslikali Kristijana nakon obavljenog šopinga, nedugo nakon što se oglasio na mrežama kako bi demantovao navode o prebijanju o kojima danima unazad bruje domaći mediji.

Kristijan se oglasio u komentarima ispod jednog video snimka, gdje tvrdi da je cio slučaj lažan.

"Kakva bre baba, sve je izmišljeno! Uživam", napisao je Golubović.

Izvor: Printscreen

On se prije toga oglasio i na svom Instagram profilu, pa je na storiju podelio status koji se tiče njegovog horoskopskog znaka.

"Bože, prvo ti hvala što sam živ i zdrav. Stvarno ne znam kad su ljudi poludjeli. Daj mi, molim te, dovoljno živaca da izdržim sve ovo što se danas zove normalnim životom. Sačuvaj me od ljudi koji se uvrede na istinu, a naljute na šalu. Daj mi strpljenja. Čuvaj moje neprijatelje, čisto da imaju priliku da vide koliko mogu da napredujem. Bože, nemoj baš da zaboraviš ni na ljubav...", pisalo je u postu koji je podijelio Golubović.

"Sveštenik me spasio"

Nada Pucarević, koja tvrdi da ju je Kristijan Golubović brutalno pretukao u dvorištu kuće u kojoj je nekada živjela Stela Savić, nakon što ga je prijavila policiji i tužilaštvu prije nešto više od mjesec dana, prvi put se spletom čudnih okolnosti našla s njim na istom mjestu.

Kako je ispričala za Kurir, dramatičan susret dogodio se u Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice na Zvezdari. Uplašenu ženu tada je spasio sveštenik iz te beogradske bogomolje.

"To se dogodilo na večernjoj službi. On je bio s nekom ženom, meni nepoznatom. Kad sam ga primijetila, ja sam se bukvalno oduzela od straha. Odmah mi je kroz glavu prošlo sve ono što sam preživjela od njega, ali i njegova prijetnja da ću imati posla s njim kad god me sretne. Sve vrijeme tokom večernje molitve sjedio je prekoputa mene, ali sam ja skretala pogled od njega. Vjerovatno je čekao da se završi služba, pa da me napadne ispred na ulici, otkud znam na šta je sve bio spreman", pričala je Nada Kuriru i dodala:

Izvor: Kurir

"I on i ja smo ostali do kraja službe, a kad se molitva završila, onda je on krenuo da celiva ikone. U tom trenutku ja sam brzo došla do sveštenika i rekla mu: "Oče, tu je Kristijan, ja ne mogu... Znate da me je pretukao i šta mi je sve uradio. Ja se plašim." Ukočila sam se od straha, nisam mogla ni da dišem koliko mi je bilo loše. Inače, ja sam svešteniku još ranije ispričala da me je pretukao i šta se sve izdešavalo. Bio je upućen u sve. Sveštenik mi je tad tiho rekao da se ne plašim i da ne brinem ništa, da će mi on pomoći. Ni on sam nije znao kako će Kristijan da reaguje. Otišli smo odmah do pevnice, koja se nalazi sa strane, i tu smo pričali neko vrijeme. Kristijan je sve vrijeme bio tu i kad je sveštenik vidio da on ide prema nama, odmah me je odveo na sporedni ulaz. Izveo me je na neka sporedna vrata i ispratio me iz crkve. Da tad nije bilo njegove pomoći i da sam opet pala u Kristijanove ruke te večeri i da opet dobijem batine, ne znam da li bih sada pričala s vama. Sam Bog me je spasao. Ja sam sve podijelila sa sveštenikom. Redovno se ispovijedam, postim sve postove. Na Bibliji u crkvi mogu da se zakunem da je sve što pričam istina", zaključila je Pucarevićeva.

(Republika, MONDO)