Olimpijakos je pregazio tim Hapoela u meču u Evroligi, dok je Baskonija upisala tek drugu pobjedu.

Izvor: Xenophon Karakalos / Zuma Press / Profimedia

Neko vrijeme se držala ekipa Hapoela, a onda je Olimpijakos pregazio Vasu Micića u drugom. Na kraju je bilo 104:79 za tim koji vodi Jorgos Barcokas, a bivše NBA zvijezde su blistale. Do pobjede su Olimpijakos doveli Kori Džozef, Evan Furnije i Saša Vezenkov.

Kori Džozef skoro da nije izlazio iz igre i upisao je 27 poena, Evan Furnije je uz 23 dodao 11 asistencija, a Saša Vezenkov je imao 21 poen, 6 skokova i 3 asistencije, što je bilo dovoljno za pobjedu. Reprezentativac Srbije Nikola Milutinov dao je 2 poena i imao 2 skoka u ograničenoj minutaži. Sa druge strane Iš Vejnrajt je upisao 17 poena, Vasa Micić 15, Antonio Blejkni 15, ali su svi ostali zakazali.

Šta se desilo na drugom meču?

Baskonija je konačno pobijedila! Nakon serije poraza najgori tim Evrolige je u neizvjesnoj završnici bio bolji od Efesa 86:81 i tako je upisao tek drugu pobjedu u 14. kolu. Na kraju je u posljednjem napadu Stefan Joksimović zaustavio Darija Šarića i bilo je 84:80.

Baskoniju je do pobjede sa 14 poena vodio Kris Duarte, Stefan Joksimović je uz 12 poena imao 6 asistencija i 5 skokova, Simons je upisao 12 poena, a Zek Perin 11 poena i 12 skokova. U timu Efesa Džordan Lojd je dao 16 poena, Malkom 13, Dario Šarić 11 uz 9 skokova.

Nakon svega Olimpijakos se popeo na vrh tabele i jedina je ekipa u Evroligi sa 11 pobjeda, Hapoel je pao ispod 50 odsto uspješnosti sa 7 pobjeda i 8 poraza, Efes je na 6 pobjeda i 9 poraza, a Baskonija je i dalje na dnu sa samo dvije pobjede.

(MONDO, N.L.)