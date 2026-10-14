"Maltretirao je i svoju sestru, a Kristina je žrtva kao i ja": Prebijena žena iznijela nove tvrdnje o Goluboviću

Nada Pucarević, koja tvrdi da ju je Golubović brutalno prebio u junu, zahvalila se Kristini Spalević na podršci koju joj je javno pružila.

Izvor: Kurir TV screenshot

Nada Pucarević danima je u centru pažnje javnosti nakon što je u potresnoj ispovijesti za Kurir otkrila da ju je Kristijan Golubović brutalno pretukao u dvorištu kuće u kojoj je godinama živela sa sinom Filipom.

Povodom ovog slučaja Prvo osnovno javno tužilaštvo pre nekoliko mjeseci uputilo je zahtjev policiji da sasluša svedoke i pribavi sve dokaze u vezi s krivičnom prijavom koju je Nada podnela protiv Golubovića.

U međuvremenu, javnosti se obratila i Kristina Spalević, koja je stala na stranu Pucarevićeve i priložila dokaze da je njen bivši partner u junu zaista pretukao nesrećnu ženu.

Izvor: Instagram prinstcreen



Nada je najpre podelila kakve su reakcije ljudi na njeno svjedočenje, ali i da li joj je danas makar malo lakše nego prethodnih mjeseci.

"Nisam puno izlazila otkad je moja priča, zahvaljujući vama, izašla u javnost. I dalje sam u strahu od Kristijana, nije mi lako. Prišli su mi prije neki dan jedan mlađi par i jedan čovjek. Slabo izlazim, jedino kad moram do ljekara ili nešto baš važno da obavim. Imala sam veliki broj poziva i od poznatih i od nepoznatih ljudi. Kažu mi da samo o ovome pričaju u društvu i svi hvale što sam skupila hrabrosti da o ovome javno progovorim. Svi mi kažu da su uz mene. Nije mi lakše, ali osjećam da sam bar malo tereta skinula sa sebe. Posebno sad kad sam čula i novosti iz tužilaštva. Nisam više mogla da ćutim i da živim u neizvjesnosti. Mnogo je to dug period".

Izvor: Kurir

O slučaju Nade Pucarević se oglasila i Kristina Spalević, Kristijanova bivša partnerka, koja je na Instagramu podijelila navodne dokaze o napadu na nju.

"Nisam znala. Nismo bili u kontaktu duže vrijeme, kao što je i sama rekla. Ona me je nazvala kad ste objavili priču da me pita kako sam i da mi kaže da je uz mene. Ta žena je sigurno preživljavala isto što i ja od Kristijana. Njoj svaka čast, ona se sama borila dok je on bio na "Farmi". Ružno je to što priča loše o njoj po medijima", rekla je Nada, a potom otkrila da li je viđala Kristinu u kući koja je sada uzurpirana.

"Ne toliko često, ali sam je viđala. Dva-tri puta je dolazila dok je on bio u rijalitiju da uzme neke stvari. Bila je uvijek ljubazna. Sedele smo lepo i pričale o životu. Bilo mi je teško kad je jednom rekla da više ne može da izdrži, da stalno mora da vodi djecu sa sobom na posao".

Žena otkriva da nije gledala Kristijanovo lajv obraćanje u kojem tvrdi da je nikad nije udario i zahvalila se komšijama koje su stale na njenu stranu.

"Njima se zahvaljujem od srca. Stvarno ih razumijem što pre nisu smeli ništa da kažu i ne ljutim se na njih. Samo mi koji smo živjeli pored njega znamo koliko je to teško i opasno. On je veliki lažov i manipulator. Vrlo je ubjedljiv kad priča".

U poruci koju je Kristina javno objavila, a koju joj je poslala Kristijanova sestra sa molbom za pomoć, piše da je on opasno povrijedio Nadinog prijatelja, sina i nju i da mu je povrijeđena ruka.

"Njegova sestra je prvo rekla da je on prebio nas, pa kad je videla šta je uradila, a on ju je verovatno napao što je to rekla, onda je ona pozvala i vadila se da je on bio napadnut. Da bi se izvukla iz toga. Ona je prvo rekla istinu, a kada je on vidio šta je uradila, morala je jadna žena da se vadi. Meni je i nje žao. Ona se meni žalila da je Kristijan maltretira i da joj govori svašta. I ona ima strah.

Komšije su nam rekle da je Kritstijan u deo kuće već stariju nepokretnu ženu, što to je potvrdila i Spalevićeva.

"Znala sam. Kristijan je to sam rekao mom Filipu kad ga je sreo u šoping-centru: "Ja sam ti ušao i tu sam stavio jednu ženu da spava." Filip je tu ostao zatečen, nije znao kako da reaguje. Posle su mi i komšije rekle isto".

Kristina je u video-snimku, pored Miše Paskulova, spomenula i još jednog emotivnog partnera Stele Savić, koji je preminuo na čudan način samo nekoliko dana prije nje.

"Da. To je bio Sloba. Uvijek se kulturno javljao. On je dolazio tu i brinuo o njoj, znamo ga još otkad smo mi tu došli da živimo. Branio joj je da pije, bio je uz nju i donosio joj je sve što joj bilo potrebno. Mislim da su se oni baš voljeli. Nevjerovatno, ali je preminuo samo nedelju dana prije Stele. Kristijan je Stelu odveo kod Miše, sigurno je patio za njom".

Kako se Kristijan odnosio prema Steli?

"On je kratko tu bio sa njom da bih ja mogla nešto da primjetim. Nju je on vrlo brzo odatle sklonio u njen stan na Karaburmi, a on je tu došao. Na početku je bio fin prema njoj, pričao joj je da će da brine o njoj, da će joj kupovati ljekove i hranu, da će joj obezbijediti smeštaj i boriti se za njena prava. Dva-tri puta joj je bio donio novac, i to. U poslednje vrijeme se žalio na nju da je potrošila sve pare i da samo traži još.

(Kurir,MONDO)