Kristina objavila jezive dokaze, tvrdi da je Kristijan tukao njenu sestru: Podijelila fotografiju stravičnih povreda

Kristina Spalević se oglasila o šokantnim tvrdnjama Nade Pucarević o nasilju Kristijana Golubovića. Saznajte više o ovom skandalu.

Izvor: MONDO

Kristina Spalević se oglasila nakon što je Nada Pucarević iznela šokantne tvrdnje da ju je bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović pretukao u dvorištu kuće na Zvezdari.

Kako je u početku navela, danima je čitala užasne izjave koje je Nada dala, u kojima je do detalja prepričala kako ju je Kristijan tukao.

Iako je razmišljala da li da se oglasi, danas je to odlučila i u javnosti pokazala dokaz.

"Srbiju drma novi skandal koji se tiče Kristijana. Prevarim se, pa mislim: 'Nije moja stvar', a onda apsolutno shvatim da jeste moja stvar, zato što prolazim kroz agoniju kroz koju prolazim i to već mjesecima, ali ne prolazim samo ja: prolazi moja porodica, prolaze moji prijatelji, prolaze moja djeca sa mnom, sa majkom koja je non-stop izložena novim stresovima."

Izvor: Instagram prinstcreen

Pokazala Kristijanovu krvavu pesnicu

"Juče sam pratila Kristijanov lajv u kojem je naveo da Nada Pucarević, žena koja je izašla pod punim imenom i prezimenom, sa prijavama, dokazima o povredama, laže da ju je on tukao i da bi, kad bi on udario ženu, ta žena bila mrtva. Mene je to toliko iznerviralo, zato što znam da je toliko beskrupulozan da će da ide do krajnjih granica svojih beskrupuloznih laži, da će biti ubjedljiv u to", rekla je.

"Što se tiče 5. juna, to je datum kada se desilo prebijanje Nade i još jednog čovjeka. Ja sam bila u emisiji 'Pitam za druga', gde je telefon počeo konstantno da mi zvoni. Kristijan je u tom momentu imao zabranu prilaska, a zvala me je njegova sestra Kristina, uporno i uporno, i postoji poruka. Izvolite poruku koju sam dobila. Dakle, ovde piše da je Kristijan prebio Nadu, njenog sina i još jednog čovjeka i stigla je slika njegove pesnice", rekla je ona, pa onda otkrila da je Kristijanova sestra počela da joj se pravda:

"Onda je počela da priča da je Kristijan napadnut, da ih nije on dirao. Mislila sam da je ovo neka igra", tvrdi Kristina.

Tužilaštvo sakuplja dokaze

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu uputilo je zahtjev policiji da sasluša svjedoke i prikupi sve dokaze povodom krivične prijave koju je Nada Pucarević podnijela protiv bivšeg rijaliti učesnika Kristijana Golubovića.

Incident se, prema navodima iz prijave, dogodio 5. juna 2026. godine na Zvezdari, kada je Kristijan Golubović navodno fizički napao Nadu Pucarević.

"Takođe, policiji je dat jasan nalog da utvrdi da li je i izvesni M. P. učestvovao u napadu, kao i da li je bilo svjedoka ili da li postoje video snimci sa sigurnosnih kamera. Takođe, policija bi, pre nego što bude donijeta odluka o eventualnom vođenju krivičnog postupka, trebalo da utvrdi i da li ih je Kristijan posle napada zvao i zbog čega", tvrdi izvor Kurira.

Izvor: Telegraf / MONDO