Komentarišući razgovor sa predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Koštom, Milatović je ocijenio da je susret protekao u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da je Podgorica spremna da sa Zagrebom riješi sva otvorena pitanja u okviru evropskih integracija, ali da pritom neće pristati na narušavanje nacionalnog dostojanstva. Ukoliko dogovor ne bude moguć, kao opcije ostaju međunarodni sud ili arbitraža, prenosi RTCG.

Komentarišući razgovor sa predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Koštom, Milatović je ocijenio da je susret protekao u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi.

Kako je naveo, stav Evropske komisije je da bilateralni sporovi ne bi trebalo da predstavljaju prepreku punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Upravo iz tog razloga uputio je pismo Košti i predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen.

Milatović je istakao da Crna Gora Hrvatsku vidi kao dobrosusjedsku državu i da vjeruje da Zagreb ima isti odnos prema Podgorici. Dodao je da postoji spremnost da se otvorena pitanja riješe u dobroj vjeri, ali da, ukoliko pregovori ne daju rezultate, međunarodna pravna rješenja predstavljaju legitimnu mogućnost.

„Uvijek postoji međunarodni sud ili arbitraža i to je fer pozicija“, kazao je Milatović.

On je naglasio da Crna Gora od Hrvatske ne traži ništa što Zagreb svojevremeno nije tražio od Slovenije tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Prema njegovim riječima, Vlada Crne Gore trebalo bi uskoro da dostavi predlog sveobuhvatnog rješenja pitanja granice, koji će obuhvatiti i kopneno i morsko razgraničenje.

Govoreći o mogućnosti da Hrvatska svojim stavom uspori ili ugrozi završetak pregovora sa EU, Milatović je ocijenio da je takav scenario malo vjerovatan.

Podsjetio je da je Crna Gora tokom ove godine zatvorila 13 pregovaračkih poglavlja, što, kako je naveo, nijedna država nije uspjela da ostvari još od Litvanije i Letonije prije 25 godina. Izrazio je očekivanje da će do kraja godine biti zatvoreno još osam poglavlja.

Milatović smatra da evropska perspektiva Crne Gore prevazilazi nacionalni značaj, jer se kroz ovaj proces provjerava i kredibilitet politike proširenja Evropske unije.

Takođe je ukazao da je od osam otvorenih pitanja koja je Hrvatska iznijela prema Crnoj Gori, Vlada već riješila dva, što, prema njegovoj ocjeni, potvrđuje konstruktivan pristup Podgorice.

Predsjednik je ponovo podsjetio na činjenicu da Hrvatska u trenutku pristupanja Evropskoj uniji nije imala u potpunosti riješeno pitanje razgraničenja sa Slovenijom.

Odgovarajući na pitanje hrvatskog novinara o insistiranju Zagreba na potpisivanju određenih sporazuma, Milatović je ocijenio da takav pristup može djelovati kao vid pritiska na Crnu Goru.

„Nemojte da očekujete od Crne Gore nešto što ni sami niste htjeli da uradite u trenutku kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju. I Hrvatska ima svoje nacionalno dostojanstvo, ali i Crna Gora ima svoje nacionalno dostojanstvo“, poručio je Milatović.