"Sveštenik me je spasao": Prebijena žena otkriva šok detalje susreta sa Kristijanom Golubovićem nakon incidenta

Nada Pucarević, koja je svjedočila o tome da ju je Golubović fizički maltretirao i oteo joj kuću, nastavlja da iznosi šokantne detalje o torturi koju preživljava.

Izvor: Kurir

Nada Pucarević, koja tvrdi da ju je Kristijan Golubović brutalno pretukao u dvorištu kuće u kojoj je nekada živjela Stela Savić, nakon što ga je prijavila policiji i tužilaštvu prije nešto više od mjesec dana, prvi put se spletom čudnih okolnosti našla s njim na istom mjestu.

Kako je ispričala za Kurir, dramatičan susret dogodio se u Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice na Zvezdari. Uplašenu ženu tada je spasao sveštenik iz te beogradske bogomolje.

Unakazio je od batina

- Nakon prijava i onog dana kada sam nakratko došla u kuću jer me je sin molio da dođem da mu pomognem pošto mu je jako loše, a Kristijan se tu našao da nam, kao, pomogne, nisam imala priliku da ga sretnem uživo. Za to vrijeme išla sam na terapije, po doktorskim ordinacijama sam bila svaki dan. Kao što sam vam već rekla, živim u strahu za život mog sina i svoj život non-stop, samo sam se okretala da ga ne sretnem negdje. Ipak, prije nekih mjesec i nešto dana, prvi put smo se sreli u Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice. Ta crkva se inače nalazi jako blizu kuće gdje sam živjela sa sinom prije nego što me je unakazio od batina i ostavio posledice po moje zdravlje do kraja života - govori ona i nastavlja:

- To se dogodilo na večernjoj službi. On je bio s nekom ženom, meni nepoznatom. Kad sam ga primijetila, ja sam se bukvalno oduzela od straha. Odmah mi je kroz glavu prošlo sve ono što sam preživjela od njega, ali i njegova prijetnja da ću imati posla s njim kad god me sretne. Sve vrijeme tokom večernje molitve sjedeo je prekoputa mene, ali sam ja skretala pogled od njega. Vjerovatno je čekao da se završi služba, pa da me napadne ispred na ulici, otkud znam na šta je sve bio spreman - priča Nada.

Celivao ikone, dok je ona drhtala od straha

Pucarevićeva potom objašnjava šta se dalje dešavalo.

- I on i ja smo ostali do kraja službe, a kad se molitva završila, onda je on krenuo da celiva ikone. U tom trenutku ja sam brzo došla do sveštenika i rekla mu: "Oče, tu je Kristijan, ja ne mogu... Znate da me je pretukao i šta mi je sve uradio. Ja se plašim." Ukočila sam se od straha, nisam mogla ni da dišem koliko mi je bilo loše. Inače, ja sam svešteniku još ranije ispričala da me je pretukao i šta se sve izdešavalo. Bio je upućen u sve. Sveštenik mi je tad tiho rekao da se ne plašim i da ne brinem ništa, da će mi on pomoći. Ni on sam nije znao kako će Kristijan da reaguje. Otišli smo odmah do pjevnice, koja se nalazi sa strane, i tu smo pričali neko vrijeme. Kristijan je sve vrijeme bio tu i kad je sveštenik vidio da on ide prema nama, odmah me je odveo na sporedni ulaz. Izveo me je na neka sporedna vrata i ispratio me iz crkve. Da tad nije bilo njegove pomoći i da sam opet pala u Kristijanove ruke te večeri i da opet dobijem batine, ne znam da li bih sada pričala s vama. Sam Bog me je spasao. Ja sam sve podijelila sa sveštenikom. Redovno se ispovijedam, postim sve postove. Na Bibliji u crkvi mogu da se zakunem da je sve što pričam istina - zaključila je Pucarevićeva.

Samo pravda

Podsjetimo, u potresnoj ispovijesti Nada je istakla da živi u strahu za život svog sina i svoj život.

- Trpimo muke. Upali smo u velike probleme, zdravstveno sam jako loše. Mjesec dana nisam mogla da sjednem. Imam dokumente da su mi na jednom mjestu pokidana sva meka tkiva. Išla sam i na terapije, ali neću se oporaviti. Treba ponovo da radim skener glave jer otad imam jake glavobolje. Stradalo mi je i srce. Više nisam ista. Dala sam izjavu u policiji i tužilaštvu. Ako se nešto desi mom sinu ili meni, ako opet budem bila pretučena ili me neko ubije, znajte da je to uradio ili lično on, ili neko od njegovih prijatelja. Znate li šta mi je palo gore i od tih batina? To što je rekao da sam u incestnoj vezi sa svojim sinom. Tu bljuvotinu mu nikad neću oprostiti. Ja se samo nadam da će on da odgovara za ono što je učinio. Ne može neko da se smije i da uživa dok neko ispašta. Mene interesuje samo pravda. Ko će meni da nadoknadi sve ovo gdje smo i šta smo, moje živce, moju bolest? Imam 63 godine i autoimunu bolest. Doživotno ću snositi posledice prebijanja. Moj Filip ima samo još mene. On je prije pet godina bio životno ugrožen, a i u toku ove godine je bio dva puta u bolnici u teškom stanju. Ja Kristijanu, i pored svega, ne želim loše. Neka je on živ i zdrav svojoj djeci - rekla je Nada uz suze za Kurir.

Golubović u kući pokojne Stele:

Vidi opis "Sveštenik me je spasao": Prebijena žena otkriva šok detalje susreta sa Kristijanom Golubovićem nakon incidenta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 11 11 / 11

(izvor Kurir / prenosi MONDO)