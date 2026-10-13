"Čuo sam da se ubio, zašto, sine?": Glumac koji je igrao Voltera Vajta u suzama zbog preminulog glumca

Glumac Brajan Krenston se oprostio od "sina" iz serije "Breaking bad", Ar Džej Mitija koji je preminuo u 34. godini

Izvor: Youtube

Američki glumac Ar Džej Miti (34), najpoznatiji po ulozi Valtera Vajta Džuniora u seriji "Breaking Bad", preminuo je u 34. godini.

Američki mediji prenose da je glumac preminuo u ponedeljak, ali i da policija sprovodi istragu povodom sumnje da je digao ruku na sebe.

Ar Džej je u kultnoj seriji igrao sina Voltera Vajta, kojeg je tumačio Brajan Krenston.

Izvor: YouTube/Breaking bad and better call Saul

Krenston se sada oglasio na mrežama i u suzama oprostio od svog "sina".

"U dubokom sam očaju dok ovo pišem večeras. Ar Džej Miti, moj dragi sin iz serije Breaking Bad, je preminuo. Upoznao sam ga kada je imao samo 14 godina, nakon što je dobio ulogu Voltera Vajta Mlađeg, koju je igrao s toliko radosti i entuzijazma.

Rođen s cerebralnom paralizom, nikada, baš nikada,nije dozvolio da mu taj izazov bude izgovor za bilo šta. Zahtevan raspored snimanja prihvatao je odlučno i s velikom upornošću.

Uvek je slušao savete svojih televizijskih roditelja (Ane Gan i mene), ali je, kao tinejdžer, ponekad nestašno ignorisao naše savete kako bi neke stvari naučio na teži način… Bio je jedna od zvezda popularne televizijske serije — ali je i dalje bio samo dete.

Kada smo u februaru 2007. počeli da snimamo pilot-epizodu, taj dečak je još bio prilično neiskusan, ali smo ga malo-pomalo gledali kako izrasta u zaista sjajnog glumca. Iskoristio je iskustvo stečeno u seriji kako bi glasno i odlučno zastupao prava izvođača sa invaliditetom, a bio je i na čelu humanitarne organizacije usmerene na pružanje pomoći osobama sa invaliditetom.

Sav taj potencijal i sve te mogućnosti koje su bile pred njim sada predstavljaju ogroman gubitak.

Posebno je potresno saznanje da je sebi oduzeo život.

Zašto?

Dopisivali smo se pre samo nekoliko nedelja, dogovarajući se kada bismo mogli da odemo na ručak. Ne znam da li bi taj ručak promenio ono što ga je čekalo…

Ali znam da sam ga voleo i da sam neizmerno uživao u vremenu koje smo provodili zajedno tokom svih godina snimanja serije, kao i nakon što se svetla reflektora nad Breaking Badom ugasila…

Nedostajaćeš mi, sine.

Ne mogu da završim ovu poruku, a da ne zamolim sve one koji razmišljaju o samoubistvu da, molim vas, pozovu nekoga i potraže podršku koja vam je potrebna".



