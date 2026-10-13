Poslednji snimci zvijezde "Breaking bad" slamaju srce: Glumac pričao o budućnosti, par sati pred smrt objavio ovo

Uzrok smrti RJ Mite još uvek nije zvanično potvrđen i čeka se obdukcija, iako su neki mediji spekulisali o samoubistvu.

Izvor: Instagram printscreen / rjmitte

Američki glumac Ar Džej Miti, najpoznatiji po ulozi Valtera Vajta Džuniora u kultnoj seriji Brejking bed (Breaking Bad), preminuo je u 34. godini u gradu Braunsvil u Teksasu. Prema navodima portala Ti-Em-Zij, lokalni zvaničnik potvrdio je da je glumac preminuo u ponedeljak, dok policija trenutno sprovodi istragu povodom sumnje na samoubistvo.

Glumac Ar Džej Miti, publici najpoznatiji kao Volter Vajt Džunior iz serije "Breaking Bad", preminuo je u ponedeljak u svom domu u Braunsvilu u Teksasu. Imao je samo 34 godine. Dok se porodica, prijatelji i kolege opraštaju od njega, posebnu pažnju privlače njegovi poslednji dani i objave na društvenim mrežama.

Samo nekoliko sati prije smrti promovisao je novi film

Miti je praktično do samog kraja bio profesionalno aktivan. Prema pisanju američkih medija, na njegovom Instagram storiju u trenutku kada je objavljena vijest o smrti još se nalazila objava kojom je promovisao predstojeći film "One Eye Open". Film je trebalo da stigne u odabrane američke bioskope svega nekoliko dana kasnije.

Samo nekoliko dana ranije glumac je govorio i o budućnosti lika koji ga je proslavio. Gostujući u podkastu Džoa Vulpisa, Miti je razmišljao o tome da li je priča porodice Vajt zaista završena nakon finala "Breaking Bad-a". Njegove riječi danas zvuče posebno potresno jer je očigledno razmišljao o projektima i planovima koji su tek trebalo da dođu.

RJ Mitte recorded just yesterday. He seemed happy and healthy, depression works like this, you never see it coming. May his soul rest in peace. https://t.co/RyTTtdB6An — Utopic News (@UtopicPosts)October 12, 2026

"Bio je tako pozitivan"

Voditelj Džo Vulpis, koji je razgovarao sa Mittejem nekoliko nedelja prije njegove smrti, rekao je za TMZ da ga je vijest potpuno zatekla. Opisao je glumca kao veoma pozitivnog, prizemnog i iskrenog čovjeka.

Naveo je i da su nakon snimanja razgovarali o životu, budućim projektima i Mittejevom humanitarnom radu. Upravo zato vijest o njegovoj iznenadnoj smrti za mnoge koji su ga poznavali predstavlja ogroman šok.

Brajan Krenston: "Nedostajaćeš mi, sine"

Od Miteja se emotivnom porukom oprostio i Brajan Krenston, koji je u "Breaking Bad-u" igrao njegovog oca Voltera Vajta. Krenston se prisjetio mladog glumca koji je praktično odrastao pred njegovim očima tokom snimanja serije, a oproštaj je završio riječima:

"Nedostajaćeš mi, sine."

Od njega su se oprostili i Aaron Paul i Dean Norris, kao i brojne druge kolege i obožavaoci.

Uzrok smrti još nije zvanično utvrđen

Pojedini američki mediji, pozivajući se na izvore, objavili su da je glumac izvršio samoubistvo. Ipak, zvaničnici u Teksasu naveli su da se smrt istražuje, dok AP piše da uzrok još nije utvrđen i da se čeka obdukcija. Zbog toga nije opravdano tvrditi ni da je Mite bolovao od depresije ukoliko porodica ili njegovi predstavnici to ne potvrde.

Njegova smrt, međutim, još jednom podseća na nešto važno: nečije ponašanje u javnosti, osmijeh ili planovi za budućnost sami po sebi ne mogu da nam kažu kroz šta ta osoba privatno prolazi.

Glumac koji je svoju različitost pretvorio u snagu

RJ Mite je imao cerebralnu paralizu, kao i Volter Vajt Džunior, lik koji ga je proslavio.

Popularnost koju mu je donio "Breaking Bad" godinama je koristio kako bi govorio o pravima osoba sa invaliditetom i njihovoj zastupljenosti u Holivudu. Bio je ambasador organizacija koje pomažu osobama sa invaliditetom i otvoreno se zalagao za to da glumci sa invaliditetom dobijaju više i raznovrsnije uloge.

Iza njega zato nije ostala samo jedna od najprepoznatljivijih uloga u jednoj od najuspješnijih televizijskih serija svih vremena, već i dugogodišnja borba za veću vidljivost i ravnopravnost ljudi sa invaliditetom.

(Žena Blic / MONDO)