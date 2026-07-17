"Bivši mi ima šifru od Instagrama, pazite šta pišete": Sandra Afrika pričala o muškarcima, pa spomenula Ivanu Nikolić

Pjevačica Sandra Afrika progovorila o potencijalnim partnerima, ali i bivšem, s kojim uspješno sarađuje od početka karijere

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Pjevačica Sandra Afrika je tokom karijere krila svoj emotivni život dalje od očiju javnosti. Ipak, u intervjuima je znala da iznese detalje veza sa fudbalerom Vladimirom Volkovim, ali i Mikišom, menadžerom koji je uz nju od početka karijere.

Sandra je otkrila da joj momci slabo prilaze, a razlog u tome je potražila i u činjenici i ši na nda je bivastupima uvijek uz nju.

- Ako zato ne prilaze, onda stvarno katastrofa. Da, razmišljam sad već da ga ubijem. Ja mislim da to nema nikakve veze. Ne znam, meni je ovaj posao kao dijete, eto. Kao da sam bila u braku i imam dijete, eto, iz prvog braka, i to je to. Tako se prema svom poslu i prema tome ponašam. Tako čuvamo to, i ja i Mikiša. Udale su se i ove što su se razvele, pa imaju jedno dijete, pa valjda ću i ja, samo s bivšim. Ono, kao djecu nemam. Mislim da nije to problem. Mislim da su više tu neke druge stvari problem, nego bivši ko bivši. Ja i Mikiša nismo 10 godina zajedno. Mislim, stvarno, koga više to zanima i koga više briga.

Ovako izgleda Mikiša:



"Bivši ima šifru od mog instagrama"

Sandra otkriva da joj muškarci verovatno ne prilaze jer se plaše odbijanja, a priznaje da poruke koje joj šalju na mrežama ne čita. Čita ih bivši!

- Ja te poruke ni ne gledam. Znači, ja na Instagram ne ulazim stvarno u te poruke. Ulazim da objavim neku fotografiju, eventualno stavim story kada idem na neki nastup i to. A ovako sad ulazim kao i da nešto listam, da čitam poruke, iskreno ne. Imam ko mi vodi Instagram i te stvari. Mikiša je isto na Instagramu, tako da svi po malo tu gledaju i provjeravaju.

Iako joj bivši dečko ima šifru od Instagrama sve je to u poslovne svrhe:

- Pa ni bivši koji je na mom Instagramu. On je iz poslu. I on kači tako kad treba i to, a imam i dečka koji sve to radi. Neko mora da održava Instagram. Mislim, nekad treba da se izbaci nešto, a ja spavam. Kako ćemo? Neko mora. Znači, ili Mikiša ili on. I onda samim tim ima i šifru.

- Tako da na moj Instagram svi mogu da uđu. Da vide ko šta piše. Tako da, momci, nemojte da pišete ništa strašno, molim vas.

"Ne družim se s Ivanom Nikolić"

Sandra se dotakla i koleginice s kojom ju je navodno varao Volkov, Ivanu Nikolić, i prokomentarisala činjenicu da joj se kolege nisu pojavile na promociji, ali i da li bi ona otišla da je dobila pozivnicu.

- Pa mene nije pozvala zato što se mi ni ne družimo. Kontam da je zvala kolege koje, ono, iole poznaje. Tako sam ja bar zvala na moju promociju. I naravno, zvala sam ljude koji su mene zvali na svoju i ja sam pozvala iste te ljude, i naravno ljude sa kojima se iole družim i poznajem ih. Tako da, ja i ona se nismo nikada družile, i samim tim nema razloga ni da me zove - rekla je Sandra u intervjuu za "Blic" i dodala:

- Vjerovatno da se družimo i, ono, da smo dobre, naravno da bih otišla.





