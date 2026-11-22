Ruska raketna korveta "Merkuri" teško je oštećena u eksploziji u libijskoj luci Bengazi, a lokalne vlasti sumnjaju da je riječ o napadu dronovima.

Izvor: WarMonitor X printscreen

Brod koji je uništen u ekspolziji u vojno-pomorskoj bazi u luci Bengazi u istočnoj Libiji je ruska raketna korveta "Merkuri", tvrdi ukrajinski veb-sajt United24 Media.

U eksploziji na ruskom brodu, praćena požarom, nije bilo žrtava, nekoliko ljudi je povrijeđeno, a izazvana je ozbiljna šteta u luci.

Operacije baze su obustavljene dok se ne ugase požari i ne obezbijedi cio kompleks, prenijela je agencija Tačno.

Ruska raketna korveta "Merkur" dugačka je 104,5 metara, u upotrebi je od 2023. godine, opremljena je raketama i torpedima i može da primi posadu od približno 90 ljudi.

Last night, a Russian cargo ship in the port of Benghazi was targeted by one-way attack drones, possibly launched by Ukrainian intelligence operatives. The ship and its cargo caught fire and exploded, wounding several Russian sailors on board.Today, Russia’s Ministry of Emergency Situations dispatched an aircraft to evacuate the wounded sailors. — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1)November 22, 2026

Kako je objavio ukrajinski portal, u Bengaziju je bila usidrena nekoliko dana radi dopunjavanja gorivom i drugih zaliha prije povratka u Rusiju.

Prema rekonstrukciji United24 Media, korveta bi takođe imala zadatak da prati brodove povezane sa ruskom vladom koji prevoze vojni materijal .

Vlasti Bengazija su osudile incident, osuđujući kršenje libijskog suvereniteta i prijetnju bezbjednosti plovidbe.

Ground level footage showing the damage to the Russian Steregushchy-class corvette "Boikiy", struck by multiple Ukrainian drones in dry-dock on June 3rd.The ship is clearly heavily damaged, possibly beyond repair. https://t.co/L1yZ01of9U — Jimmy Rushton (@JimmySecUK)June 4, 2026

Vlada je najavila moguće pravne i diplomatske inicijative protiv odgovornih, bez navođenja ko je mogao da organizuje napad.

"Vlada neće dozvoliti da se libijske luke, teritorija ili teritorijalne vode pretvore u arenu sukoba ili mjesta sa kojih se izvoze međunarodni sukobi", izjavile su lokalne vlasti, bez ikakvog pominjanja mogućeg počinioca napada.

Nakon eksplozije, požar se proširio unutar pomorske baze. Civilna zaštita je intervenisala sa dva tima kako bi ugasila plamen, dok su stanovnici Bengazija zamoljeni da se ne približavaju tom području. Vlasti su pojasnile da skladišta i depoi objekta nisu pogođeni.

Libijske vlasti su najavile i da će istragu sprovesti u koordinaciji sa ruskim zvaničnicima, uz ocjenu da bi, ukoliko se potvrdi da je riječ o napadu, to predstavljalo ozbiljno kršenje suvereniteta Libije, koja nije strana u rusko-ukrajinskom sukobu.

Iako se sumnja da iza napada stoje ukrajinski dronovi, odgovornost Ukrajine za incident u luci Bengazi, na istoku Libije, nije zvanično potvrđena.