Ruski ljekar (29) optužen je da je ubio pacijentkinju (73) koja je pokazala znake života dva sata nakon što ju je proglasio mrtvom i poslao u mrtvačnicu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ruski ljekar (29) optužen je za ubistvo 73-godišnje pacijentkinje koju je prethodno pogrešno proglasio mrtvom. Žena je prevezena u mrtvačnicu, gdje je zaposleni dva sata kasnije primijetio da pokazuje znake života. Istražitelji tvrde da joj je ljekar potom namjerno ubrizgao lijek od kojeg je preminula kako bi prikrio svoju grešku, piše Le Parisien.

Slučaj se dogodio još u decembru prošle godine u gradu Severodvinsku, u ruskoj Arhangelskoj oblasti, ali su detalji istrage postali poznati tek poslednjih dana. Ljekar je uhapšen i nalazi se u pritvoru. Odbacuje optužbe i tvrdi da je postupao u skladu sa medicinskim pravilima.

Prema pisanju francuskog lista, 73-godišnja Galina primljena je 17. decembra 2025. godine u bolnicu u Severodvinsku zbog akutne tromboze, odnosno stvaranja krvnog ugruška koji može da začepi krvni sud.

Tokom liječenja srce joj je prestalo da kuca. Ljekar je pokušavao da je reanimira gotovo pola sata, ali je, nakon što pokušaji nisu uspjeli, proglasio mrtvom.

Sumnja se da je namjerno usmrtio pacijentkinju

Tijelo žene potom je prevezeno u bolničku mrtvačnicu. Međutim, prema dosadašnjim nalazima istrage, njeno srce ponovo je počelo da radi, a ljekar to nije primetio.

Oko dva sata kasnije jedan od zaposlenih u mrtvačnici uočio je znake života kod 73-godišnjakinje i odmah obavijestio bolničko osoblje. Ljekaru koji ju je proglasio mrtvom naloženo je da ode u mrtvačnicu i pruži joj hitnu pomoć.

Umjesto da pokuša da spase pacijentkinju, ljekar joj je, prema tvrdnjama ruskih istražitelja, ubrizgao lijek nakon kojeg je preminula.

Ruski list Komersant navodi da je riječ o propofolu, leku koji se koristi za uvođenje u anesteziju i njeno održavanje. Propofol može da izazove ozbiljne probleme sa disanjem, posebno ako se primenjuje bez odgovarajućeg nadzora.

Istražitelji sumnjaju da je ljekar namjerno usmrtio pacijentkinju kako bi prikrio činjenicu da ju je prethodno pogrešno proglasio mrtvom.

Protiv 29-godišnjaka podignuta je optužba za ubistvo osobe za koju je znao da se nalazi u bespomoćnom stanju. Međutim, njegova krivica još nije utvrđena, a odbrana osporava tvrdnje istražitelja.

Advokat ljekara odbacuje optužbe

Advokat ljekara Mansur Bekarov tvrdi da njegov klijent nije imao namjeru da naudi pacijentkinji i da je sve medicinske postupke sprovodio u skladu sa pravilima struke.

Prema njegovim riječima, ne postoje objektivni dokazi da je smrt žene direktno povezana sa lijekom koji joj je ljekar dao.

Odbrana takođe upozorava da se ne može govoriti o namjernom ubistvu dok se ne utvrde sve okolnosti i uzrok smrti.

Advokat smatra da dio informacija koje su objavili mediji ne odgovara stvarnim okolnostima slučaja. Ističe da je pacijentkinja bila u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i da tek treba utvrditi šta je tačno dovelo do njene smrti.

Istraga trajala skoro deset mjeseci

Iako se slučaj dogodio u decembru 2025. godine, ljekar je pritvoren tek u novembru ove godine.

Ruska državna novinska agencija TASS objavila je, pozivajući se na izvore iz bezbjednosnih službi, da je istraga toliko dugo trajala zbog složenih medicinskih vještačenja.

Prema tim informacijama, istražitelji su gotovo deset mjeseci prikupljali i analizirali nalaze potrebne za utvrđivanje okolnosti smrti pacijentkinje.

U istragu je uključeno regionalno tužilaštvo, dok je Ministarstvo zdravlja Arhangelske oblasti najavilo punu saradnju sa istražiteljima kako bi se utvrdilo šta se dogodilo i da li postoji krivična odgovornost.

(Index.hr/Mondo)