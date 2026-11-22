Predsjednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić gostovao je u emisiji "Utisak nedelje", gde je govorio o povjerenju koje su mu ukazali studenti, napadima kojima je bio izložen tokom konstitutivne sjednice parlamenta, ali i optužbama na račun svoje imovine.

Izvor: Utisak Nedelje/N1 printscreen

Predsjednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić gostovao je u emisiji "Utisak nedelje", gde je govorio o tome kako je prihvatio povjerenje studenata, kako je doživio napade tokom konstitutivne sjednice parlamenta, ali i o tvrdnjama pojedinih poslanika da posjeduje sedam stanova.

Govoreći o trenutku kada su mu studenti ukazali povjerenje, Čupić je objasnio zbog čega je ranije rekao da je tada imao "kamen u stomaku".

"To su mladi ljudi koji vam poklanjaju povjerenje. I to sam posle dijelio sa ostalim kandidatima. Svi smo imali tu neku vrstu... Znate kako, ne možete da ostanete nijemi i neosjetljivi na takvu vjeru da će nešto biti dobro. Čak i ako je nemate u sebi, a pogotovo ako imate", rekao je Čupić.

On je otkrio i o čemu su razgovarali profesori koji su bili među potencijalnim kandidatima na studentskoj listi.

"Mi smo sjeli, taj najširi krug, pogledali se u oči i rekli: 'Ljudi, ako neko od vas ima bilo šta u životu čega bi mogao da se zastidi, bolje nemojte da prihvatite'. Prosto, ne zato što će vas sjutra... Nego zato što nismo željeli da na bilo koji način ukaljamo tu njihovu energiju i to njihovo povjerenje", objasnio je.

Kako je naveo, strah nije bio povezan sa preuzimanjem odgovornosti, već sa mogućnošću da u budućnosti ne opravda ukazano poverenje.

Otkrio šta je uradio poslije prvog dana u Skupštini

Na pitanje voditeljke Olje Bećković kako je doživio prva dva dana konstitutivne sednice Narodne skupštine, tokom kojih je bio izložen brojnim kritikama i optužbama, Čupić je otkrio da je drugog dana otišao u crkvu.

"Drugog dana sam, to moram da spomenem, otišao kod našeg svještenika Gorana Lukića u crkvu u Sopotu i onda smo mi očitali neke molitve. I to me baš smirilo. Prvog dana mi je bilo teže nego drugog, iako je drugog dana bilo mnogo više, da kažem, napada. Ali mi je to baš, zaista, značilo", rekao je Čupić.

Dodao je da mu je taj odlazak pomogao da drugačije sagleda svoju ulogu i okolnosti u kojima se našao.

"Prosto sam shvatio da sam tu, da postoji neki razlog zašto sam tu i da postoji nekakva misija, nekakav viši smisao što sam tu i da treba da izdržim sve što mi je dato da izdržim", naveo je.

Izvor: Utisak Nedelje/N1 printscreen

Čupić je ocijenio da su napadi kojima je bio izložen predstavljali svojevrsni test njegove spremnosti da obavlja novu funkciju.

"Ako ne možeš da izdržiš takvu vrstu napada gdje ne možeš da se braniš, onda i nisi za to mjesto. Ako želiš da se testiraš da li si za tu ulogu, onda dva dana slušaj neistine o sebi i da vidiš kako je svim tim ljudima prije tebe bilo kad su slušali neistine", rekao je.

Priznao je i da ga je to iskustvo navelo da preispita sopstveni odnos prema političarima koji su ranije bili izloženi sličnim optužbama.

"Baš sam sa suprugom prokomentarisao: 'Pobogu, koliko puta sam pomislio da je nešto od toga što oni tamo pričaju istina?' I koliko puta sam, u stvari, osudio možda nekog čovjeka, nekog od tih političara koje smo mi gledali nekim sasvim drugim očima, zato što nisam mogao da povjerujem da neko može toliko neistina da kaže", ispričao je Čupić.

Dodao je da smatra da je na neki način zaslužio da sada i sam istrpi dio takvih optužbi, budući da je nekada možda povjerovao u neistine iznijete o drugima.

Čupić odgovorio na tvrdnje o sedam stanova

Tokom razgovora u emisiji "Utisak nedelje", Olja Bećković otvorila je i pitanje Čupićeve imovine, o kojoj se govorilo tokom skupštinske rasprave.

Predsjednik parlamenta naveo je da je odmah prepoznao dokumentaciju na koju su se pozivali poslanici koji su iznosili optužbe.

"Meni je bilo vrlo zanimljivo zato što sam odmah shvatio koje dokumente imaju kod sebe kad su pitali za pogrešan datum. Jer ja sam prošao kroz kompletnu dokumentaciju vezanu za tu izgradnju i svaki dokument je imao neko svoje datiranje. I ja se sjećam vrlo živo tih datuma. Tako sam tačno znao koje dokumente imaju kod sebe i zašto spekulišu", objasnio je Čupić.

Prema njegovim riječima, riječ je o ugovoru o zajedničkoj izgradnji sa njegovim nekadašnjim profesorom, a podaci o vlasništvu mogu se provjeriti u katastru.

"Da su oni zaista željeli da ozbiljno provjere to imovinsko stanje, to se vrlo lako rješava zato što u tom dokumentu piše broj parcele. Oni su ga čak rekli i u prenosu. Tako da vi to možete u katastru da provjerite", rekao je.

Na direktno pitanje voditeljke šta od iznetih tvrdnji nije tačno, Čupić je odgovorio:

"Nije tačno to za tih sedam stanova. Ja bih volio, ja imam šestoro djece, ja bih zaista volio da imam tih sedam stanova. Ali prosto ih nemam."

Dodao je da je namerno pustio da se optužbe iznose, smatrajući da će se njihovi autori na kraju sami kompromitovati.

"Bilo mi je interesantno da, u suštini, i pustim da se na kraju ukopavaju. Mada, malo je teško da se ukopavaju jer su oni mnogo puta različite neistine iznosili, tako da su vrlo otporni na to kad ih se uhvati da iznose neistine. Ne plaćaju neku veliku cijenu", rekao je.

Najavio prijavljivanje imovine Agenciji za sprečavanje korupcije

Čupić je poručio da će svoje imovinsko stanje prijaviti Agenciji za sprečavanje korupcije, u skladu sa zakonskim obavezama koje ima kao javni funkcioner.

"Mi moramo da vratimo kulturu poštovanja institucija. Ako postoji institucija koja se zove Agencija za sprečavanje korupcije i ako sam ja kao javni funkcioner od prije tri dana dužan da tamo podnesem nekakvu dokumentaciju, ja ću to sa zadovoljstvom uraditi i to će biti javno dostupan podatak", naveo je.

Istakao je da će svi zainteresovani moći da provjere podatke o njegovoj imovini, a od onih koji su iznosili optužbe očekuje javno izvinjenje ukoliko se pokaže da njihove tvrdnje nisu tačne.

"Oni koji su iznosili takve spekulacije i neistine, oni to mogu da vide i, ako ima išta časti u njima, treba da dođu prvom sledećom prilikom i da kažu: 'To što smo mi pričali nije tačno'", zaključio je Čupić.