Sandra Afrika progovorila o najvećim štekarama na estradi: "Moraju mamu i tatu da pitaju koliko da potroše"

Pjevačica Sandra Afrika gostovala je u emisiji "Amidži šou", gdje je otvoreno govorila o svom emotivnom statusu, ali i o iskustvima sa estrade, uključujući najveći bakšiš koji je dobila tokom karijere.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Sandra Afrika je gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića otkrila da već nekoliko godina nije u vezi, kao i da i dalje vjeruje u ljubav.

"Nemam dečka. Ima već dvije, tri godine. Nije mi se desilo ništa iskreno. Mislim da bih sve uradila zbog ljubavi" - otkrila je pjevačica i dodala:

"Čast izuzecima, ali ima štekara... Bila je situacija gdje moraju da pitaju mamu i tatu koliko para mogu da potroše. Najveći bakšiš pamtim, u Crnoj Gori prije 15 godina i tada je to bilo dosta novca, posebno meni na tom početku. Nije bilo ništa privatno, ja sam pjevala i radila i to je to", otkrila je Afrika.

"Mikiša je poslovni partner"

Podsjetimo, Afrika je nedavno pomenula i bivšeg dečka:

"Mikiša je poslovni partner. Ne znam. Nemoj to da me pitaš. Ne znam. Ništa mi ne fali. Top mi je. Super mi je. Kad se namjesti, ima vremena, mlada sam. U periodu od četiri do sedam treniram (smijeh). Nekad pilates, nekad traka, malo kardio", rekla je pjevačica, prenosi Kurir.

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