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Hitno operisana žena Dada Polumente: Ivona danima trpela bolove, sad se oglasila iz bolničkog kreveta

Hitno operisana žena Dada Polumente: Ivona danima trpela bolove, sad se oglasila iz bolničkog kreveta

Autor Dragana Tomašević
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Lekari su pronašli kamenčiće koji su mogli prouzrokovati ozbiljne komplikacije, uključujući i upalu pankreasa.

ivona polumenta Izvor: Instagram printscreen/ivonapolumenta

Žena Dada Polumente, Ivona, objavila je danas na mrežama sliku iz bolnice. Ivona je otkrila da je hitno operisana po preporuci lekara zbog budućih komplikacija.

"Mislite da mi je sad važno imam li šminku, kako izgledam sa njom ili bez nje? E upravo o tome pričam, nikad ne znate kakve bitke neko vodi van društvenih mreža, dok vi analizirate nečije lice, telo i mane. Zato malo manje zlobe, a malo više ljudskosti. P.S. Evo i jedna direktno posle operacije danas, bez filtera, i baš me briga kako izgledam. Bar su me urozili ovako", napisala je, a onda otkrila zbog čega je hitno operisana

"Izvadili su mi žučnu kesu, zbog sitnih kamenčića koji su se u njoj nalazili. Nisam imala ni neke preterane simptome, osim malo bolova ovih dana ali ništa alarmantno. Odem na ultrazvuk i doktor uoči sitno kamenje koje je veoma opasno jer može da prođe kroz žučne kanale jako lako, ošteti druge organe, a najgore, ošteti pankreas što je jako opasno. Čak je ustanovio i početak upale žučne kese. Sve je prošlo, hvala Bogu u najboljem redu i uradili smo sve na vreme. A hvala i svim divnim ljudima koji mi pišu, pitaju i brinu. U ovakvim trenucima shvatim koliko sam zapravo srećna i bogata ljudima koje imam oko sebe", napisala je Ivona pored slike iz bolničkog kreveta.

Izvor: Instagram printscreen / ivonapolumenta

Tagovi

Dado Polumenta operacija žena ivona polumenta

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