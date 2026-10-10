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"Šta bi bilo da ja uzmem kiblu leda i gađam publiku?": Uroš Živković progovorio o incidentu na Šabačkom vašaru

"Šta bi bilo da ja uzmem kiblu leda i gađam publiku?": Uroš Živković progovorio o incidentu na Šabačkom vašaru

Autor Dragana Tomašević
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Pjevač Uroš Živković, koji je ove godine nastupao na vašaru u Šapcu, otkrio detalje incidenta.

Uroš Živković progovorio o incidentu na Šabačkom vašaru Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevač Uroš Živković, nastupao je i ove godine na Šabačkom vašaru, kada je neko iz publike bacio led na njega. Na mrežama su osvanuli snimci incidenta, ali i trenutak kada pjevač prekida nastup.

Uroš je sada otkrio detalje incidenta i otkrio da je, uprkos neprijatnosti koju je doživeo, shvatanja da je vašar ove godine podignut na viši nivo.

Pogledajte snimak sa vašara:

@djokas_becej

♬ original sound - Ðole Radovanović 🇷🇸

"Vašar nije vašar gdje ljudi gaze po blatu"

"Meni je ovo treća ili četvrta godina da pjevam tamo. Bilo je mnogo ljudi i starijih kolega narodnjaka, što je super, i mislim da je ove godine pomjerena granica na viši nivo i na bolje. Vašar više nije običan vašar gdje ljudi gaze po blatu. Pjevao sam po mnogim lokalima po cijelom Balkanu i ništa to nije drugačije. Kada ti dođe oko dvije hiljade ljudi, to nije za sramotu", rekao je Uroš pa se osvrnuo na gađanje ledom.


"Bila je brutalna atmosfera i onda se nađe pojedinac da pokuša to da pokvari. Koliko god je to vašar, tu je muzika, dobra atmosfera i pokušavamo da se izbjegnu incidenti. Zamislite kako bi bilo da ja uzmem kiblu punu leda i gađam svoju publiku. Iznervirao sam se jer svako ima pravo da mu se nešto sviđa ili ne, ali ne može to da pokazuje na takav način".



(Kurir, MONDO)

Tagovi

uroš živković šabački vašar

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