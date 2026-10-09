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Otkazani koncerti Saše Kovačevića: Nakon operacije se nije oglašavao, a sada stiglo zvanično saopštenje

Otkazani koncerti Saše Kovačevića: Nakon operacije se nije oglašavao, a sada stiglo zvanično saopštenje

Autor Jovana Milićević
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Oglasili su se organizatori Saše Kovačevića.

Otkazani koncerti Saše Kovačevića Izvor: Instagram/SashaKovacevic, SK Media

Saša Kovačević operisan je prije 20 dana, a on se od tada nije oglašavao. Sada je njegov tim izdao saopštenje da se koncerti zakazani za sledeći vikend otkazuju. Riječ je o koncertima u Kragujevcu i Šapcu.

Organizator "Melos estrada" se oglasio i naveo da su datumi za koncerte 16.10 i 17.10 pomereni i da će publiku blagovremeno obavijestiti o novim datumima.

Inače, Saša se nakon operacije nije oglašavao.

Uskoro postaje otac

Podsjetimo, Saša i Zorana su u početku krili vesti o trudnoći, a pevač je nedavno govorio i o tome koji pol djeteta priželjkuje.

"Trudili smo se da neko vrijeme to krijemo dok ne bude sve kako treba, ne znamo odakle je vijest procurila, ali je sada apsurdno da demantujem nešto što je istina. Jako smo srećni i čekamo dan kada će nam doći mali Kovačević ili Kovačevićka", rekao je Saša, a onda je otkrio koji pol djeteta priželjkuje.

"E, vidi, neko bi trebalo da nastavi lozu Kovačević, jako mi je bitno, ali bih jako volio da dobijem djevojčicu jer sam zaljubljen u svoju Iskru i cio taj proces sazrijevanja i sve, zajedno živimo od njene druge godine i cio taj period mi je bio prelep sa ženskim djetetom. Volio bih da je djevojčica, ali ako bude dječak, biću srećan", rekao je pjevač, prije nego što su usledile vijesti o nasledniku.

Pogledajte fotografije sa veridbe:

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Tagovi

Saša Kovačević koncerti

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