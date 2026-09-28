Saša Kovačević povećao usne? Pjevača razapeli na mrežama zbog intervencije, evo šta je pozadina svega

Saša Kovačević našao se na meti komentara na mrežama zbog spekulacija da je uradio estetsku korekciju usana.

Izvor: Privatna arhiva/SK Media Gale

Saša Kovačević je oduvijek vodio računa o svom fizičkom izgledu. Zbog nove promjene na licu je postao glavna tema na društvenim mrežama.

Na mreži X posljednjih dana uveliko se dijele njegove starije fotografije, sa početka karijere, ali i one nastale prije nekoliko mjeseci, koje su pokrenule talas komentara i spekulacija da je pjevač uradio estetsku korekciju usana.

Polemika na mrežama

Upravo korisnici društvenih mreža upoređuju njegove ranije gostovanje na televiziiji i aktuelno, tvrdeći da usne na pojedinim snimcima izgledaju nešto punije nego ranije. Upravo zbog toga mnogi pišu da bi, ukoliko je zaista bilo estetske intervencije, ona bila urađena veoma suptilno.

"Ali Saša Kovačević, koji cijelu karijeru ima pretanke usne, sa 41 godinom odluči da ih uradi. Zaista ne mogu da procesuiram ovu informaciju" navedeno je u jednom od komentara.

Prisjetimo se kako je pevač izgledao ranije:

Prije i poslije

Ovakve rasprave nisu neuobičajene kada su poznate ličnosti u pitanju, naročito na društvenim mrežama. Dovoljna je jedna fotografija iz drugačijeg ugla ili kadar sa drugačijim osvetljenjem da pokrene lavinu komentara i nagađanja.

Pjevač se, međutim, još uvijek nije oglašavao povodom ovih spekulacija, niti je javno potvrdio da je radio bilo kakvu estetsku korekciju. Ipak, to nije sprečilo korisnike X-a da iznova dijele fotografije i vode raspravu o njegovom izgledu.

Novinari MONDA kontaktirali su Sašinog PR-a kako bismo dobili komentar, ali još uvijek nismo dobili odgovor šta je istina.

Vodi računa

Pjevač nikada nije krio da je njegov izgled rezultat velikih odricanja od svakodnevnih malih zadovoljstva.

- Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vježbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života-ispričao je pjevač za medije.

Pogledajte kako izgleda Saša:

Vidi opis Saša Kovačević povećao usne? Pjevača razapeli na mrežama zbog intervencije, evo šta je pozadina svega Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sashakovacevic/Printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/markovukotic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram.com/sashakovacevic Br. slika: 13 13 / 13

(Kurir / MONDO)