Đole Đogani svojevremeno je otkrio zašto je povukao drastičan potez kada je riječ o njegovoj koleginici Lepoj Breni.

Izvor: YouTube/printscreen/VOSTCAST

Denser Đole Đogani iznenadio je domaću javnost priznanjem da je duboko razočaran u Lepu Brenu. On je svojevremeno otkrio da ga je jedna stvar neprijatno iznenadila, zbog čega je odlučio da isječe sav materijal sa njom iz svog dokumentarnog filma.

Kako je objasnio, distanciranje sa Brenine strane počelo je onog trenutka kada je iznio svoje mišljenje o pjevačima koji su u tom periodu nastupali za "Grand".

"Brena je uvijek imala distancu prema meni. Mislim da su se oni naljutili kad sam rekao da se nije pojavila nijedna velika zvijezda, a to je bilo kada su u 'Grandu' najveće zvijezde bile Dado Polumenta, Boban Rajović, Olja Karleuša", rekao je Đole Đogani.

Isjekao sav materijal sa Brenom

Đogani je potom otkrio da je u svom dokumentarnom filmu "Život i scena", na kom je radio čak šest godina, morao u potpunosti da isječe materijal vezan za Brenu, dok je sa Draganom Mirković imao besprekornu saradnju.

"Zvao sam je, nije odgovorila"

"Kad sam pravio film zvao sam Draganu da mi da intervju i ona je to uradila, a recimo Brena se nije ni javila. Ja sam zvao preko njenih menadžera, a ona nije čak ni odgovorila", naveo je pjevač.

Ono što ga je posebno zaboljelo jeste činjenica da se on bez razmišljanja odazvao njenom pozivu kada je ona snimala svoj dokumentarni film "Godine Slatkog greha".

Podsjetite se kadrova iz dokumentarca:

Vidi opis Lepa Brena izbačena iz filma: Pjevač "izgorio" zbog onoga što je uradila, materijal odmah bio izbrisan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Lepa Brena Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Lepa Brena Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Lepa Brena Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Lepa Brena Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Prostorni Aktivista Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Lepa Brena/printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: K1 televizija/RTS/Screenshot Br. slika: 8 8 / 8

"Ona je radila dokumentarni film i pozvala 40, 50 izvođača. Sve one koji su obeležili njenu karijeru i sa kojima je sarađivala. Ja sam se odazvao, mislim da je bila čak i Slađa što se tiče grupe 'Đogani'… Kada sam je pitao da bude u mom filmu, odgovor nisam dobio, a mi smo u njenom projektu učestvovali", objasnio je Đogani.

Podsjetimo, Đole Đogani snimao je sa Brenom spot za pjesmu "Čuvala me mama", a u to vrijeme nije postojala grupa "Đogani Fantastiko". Spot je prikazan u filmu "Hajde da se volimo 2".

Dzogani malo džuskao sa Brenom https://t.co/PprzlPlKLS — Kupusna Venera (@kupuskupus)October 9, 2026

Podsjetite se kako je to izgledalo: