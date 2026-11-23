Dizel jeftiniji 3 centa.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Sve vrste goriva biće jeftinije od ponoći, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura, što je pojeftinjenje od tri centa.

Za dva centa će pojeftiniti i litar Eurosupera 95, pa će koštati 1,61 euro eura.

Dizel će biti jeftiniji tri centa i koštaće 1,89 eura po litru.

Lož ulje će koštati 1,90 eura.

“Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena izvršen je u skladu sa Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata, uz primjenu Odluke o umanjenju iznosa akcize na gasna ulja, koju je Vlada Crne Gore donijela na današnjoj sjednici, a kojom je iznos akcize na eurodizel umanjen za 10 odsto”, saopštili su iz Ministarstva.

Nove cijene primjenjivaće se od ponoći.