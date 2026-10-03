Otkazan Bajagin koncert u Hrvatskoj, oglasili se organizatori: Progovorili o pritiscima, pa spomenuli i Brenu

Koncert grupe "Bajaga i Instruktori", koji je trebalo da bude održan 17. oktobra u Koprivnici, otkazan je, saopštili su organizatori.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Organizatori otkazanog koncerta "Bajage i instruktora" su naveli da su se u javnosti pojavile, kako tvrde, neprovjerene i netačne informacije koje su stvorile pritisak na izvođače, partnere i organizatore.

Istakli su da im je cilj bio da obezbijede sigurno i prijatno okruženje za publiku i muzičare, ali da su procijenili da to u trenutnim okolnostima ne mogu da garantuju na nivou koji očekuju posjetioci.

Nude povraćaj novca za ulaznice

Prenosimo vam riječi organizatora:

"Ovim putem obavještavamo javnost i posjetioce da se koncert grupe Bajaga i Instruktori, najavljen za 17. oktobar u Koprivnici, nažalost neće održati. U javnosti su se pojavile neprovjerene i netačne informacije koje su stvorile nepotreban pritisak na izvođače, partnere i organizatore. Naš primarni cilj je da posjetiocima i muzičarima obezbijedimo sigurno, pozitivno i prijatno okruženje i atmosferu kakvu svaki muzički događaj zaslužuje. Procijeni­li smo da to u trenutnim okolnostima, nažalost, nije moguće ostvariti na nivou koji naša publika očekuje i zaslužuje.

Izuzetno nam je žao zbog svih koji su se radovali ovom susretu i iskreno im se zahvaljujemo na velikom interesovanju i podršci. Vjerujemo i nadamo se da će se uskoro otvoriti nova prilika za druženje Bajage i Instruktora sa koprivničkom publikom.

Svi kupci ulaznica imaju pravo na potpuni povraćaj novca. Povraćaj će se vršiti automatski putem prodajnog sistema Entrio, preko kojeg su ulaznice i kupljene", navodi se u saopštenju, prenosi Jutarnji.hr.

Evo ko je sve na udaru hrvatskih branitelja

Udruženje hrvatskih branitelja (UHB RH) zatražilo je nedavno od nadležnih državnih institucija u Hrvatskoj uvođenje obavezne provjere i jasnih kriterijuma za javno djelovanje stranih umetnika prije njihovog angažovanja za nastupe u toj zemlji, prenose hrvatski mediji.

Branitelji su u svom saopštenju posebno pomenuli Miroslava Ilića, Lepu Brenu i Momčila Bajagića Bajagu. Istovremeno, prozvali su nadležne institucije jer se takvim umjetnicima i dalje omogućavaju nastupi i zarada u Hrvatskoj.

UHB RH je tom prilikom uputila poruku nadležnim ministrima.

Branitelji su se osvrnuli i na ulogu lokalnih i regionalnih vlasti, ističući da političari dovode, a nerijetko i finansiraju nastupe takvih izvođača. Iz udruženja, međutim, naglašavaju da njihov zahtjev ne predstavlja poziv na cenzuru ili zabranu drugačijeg mišljenja, prenio je "tportal.hr".