Brena jednom rečenicom urnisala stare saradnike: Spomenula sina i šta je uradio, bivšima neće biti svejedno

Lepa Brena sa ponosom je govorila o sinu Viktoru koji je preuzeo sve oko njene karijere.

Izvor: Kurir

Karijera Lepe Brene traje više od 46 godina, a pjevačica je nedavno odlučila da dio poslovnih odluka prepusti svom sinu Viktoru, u želji da podmladi tim sa kojim sarađuje.

„Svako vrijeme nosi jednostavno nova pravila. Ovo je sada ekipa, čini mi se da tek sada radim ono što najviše volim“, rekla je ona u emisiji „Jutro je“.

„Moj glavni producent je sada moj najmlađi sin Viktor Živojinović, koji je apgrejdovao Lepu Brenu. Moram da pričam o njoj u trećem licu, vratio je na ono mjesto koje mi jednostavno pripada“, dodala je pjevačica.

Istakla je ii da se uvijek rasplače kada shvati koliko je ljudi voli.

"Uvijek se rasplačem na veliku količinu nježnosti i ljubavi, kada dobijem ili kada gledam na televiziji da neko pokazuje ljubav i pažnju. Mislim da je to kod nas na Balkanu nekako neuobičajeno da pokažeš da nekoga voliš, kako ste pažljivi i ja sam prva koja plače", zaključila je Brena.

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(Blic.rs/MONDO)