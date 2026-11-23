Generalni sekretar NATO-a Mark Rute odbacio je zahtjeve Ukrajine za članstvo, ističući nedostatak jednoglasnosti među članicama.

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Generalni sekretar NATO-a Mark Rute odbacio je danas zahtjeve Ukrajine za prijem u Sjevernoatlantski savez u ovom trenutku.

Iako za Ukrajinu postoji takva perspektiva, trenutno po tom pitanju ne postoji jednoglasnost među članicama NATO-a, rekao je Rute na godišnjem zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Berlinu.

"O tome ko može postati članica NATO-a odlučuje isključivo NATO. Oko toga unutar Alijanse vlada potpuna jasnoća", poručio je Rute, piše Ziddojče.

"Da li bi pristupanje Ukrajine NATO-u moglo biti dio razgovora sa Rusijom ili ne, drugo je pitanje. Da bi se uopšte moglo spekulisati o takvim razgovorima, prvo su nam potrebni sami razgovori", rekao je on.

Istakao je da je ispravno i dobro što SAD trenutno ulažu ogromne napore da pokrenu takve pregovore i što se pritom blisko usaglašavaju sa Ukrajinom i Evropom.

"Međutim, da bismo vidjeli kuda sve to vodi, i Putin mora da pristane na igru", rekao je Rute.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prethodno se ponovo založio za prijem svoje zemlje u NATO.

"To je za bezbjednost u Evropi bolje rješenje od bezbjednosnih garancija koje samo podsjećaju na klauzulu o uzajamnoj pomoći iz člana pet Ugovora o NATO-u", poručio je on u govoru na Parlamentarnoj skupštini NATO-a, u koju se uključio video-vezom iz Kijeva.

Rusija se protivi ulasku Ukrajine u NATO. Odbrambeni savez je načelno donio odluku da Ukrajina treba da postane članica, ali su se SAD posljednjih godina tome protivile.

(Mondo)