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Lepa Brena i Boba Živojinović doživjeli jeziv peh na vjenčanju: Matičar priznao šta se desilo tik pred ceremoniju

Lepa Brena i Boba Živojinović doživjeli jeziv peh na vjenčanju: Matičar priznao šta se desilo tik pred ceremoniju

Autor Ana Živančević
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Vjenčanje Lepe Brene i Bobe Živojinovića 1991. godine ostalo je upamćeno po luksuzu, ali i nepredviđenim situacijama poput pucanja cijevi.

Lepa Brena i Boba Živojinović doživjeli jeziv peh na vjenčanju Izvor: YouTube/ Lepa Brena/screenshot

Mnogi se i dalje sjećaju tog 7. decembra 1991. godine, kada je održan događaj decenije, vjenčanje pjevačice Lepe Brene i tenisera Bobe Živojinovića.

Svi su pričali i pisali o svadbi na kojoj se služilo 650 jela, a zbog ovog slavlja, prekinut je i popodnevni Dnevnik, kako bi se popularni mladenci uživo uključili u program, a gledaoci širom tadašnje Jugoslavije mogli da vide djelić atmosfere.

Mjesecima kasnije pričalo se o Dior vjenčanici koju je luksuzna modna kuća posebno kreirala za Brenu, o luksuznim poklonima, ekskluzivnim gostima, ali manje je poznat peh koji su doživeli pred samo vjenčanje.

Naime, vjenčanje je trebalo da se održi u velikoj konferencijskoj sali Sava centra, ali je pukla cijev.

"Trebalo je da sve bude holivudski namješteno, da svira simfonijski orkestar… Ali cijev je pukla i vjenčanje je moralo da bude u bioskopskoj sali. Svi gosti su već došli, logično, ali šta da radite. Mogu samo da zamislim kako im je bilo. Ipak, oni su fenomenalno odreagovali. Brena je pravi profesionalac", sjeća se Radivoj Mrđa, matičar koji je vjenčao Brenu i Bobu.

Ovaj peh ostao je u potpunoj senci luksuza i svega što je pratilo tada najčuveniju i medijski najviše ispraćenu svadbu tog vremena.

Brena i Boba ove godine će proslaviti 35. godišnjicu braka, tokom kojeg su dobili dva sina, Stefana i Viktora. Tokom svih ovih godina doživeli su puno lijepih trenutaka, ali i najveću noćnu moru, otmicu njihovog sina Stefana 2000. godine. Ružne uspomene ostale su daleko iza njih, a bračni par uživa u svakom zajedničkom danu. Sada imaju i dvoje unučadi, Aleksandra i Ariju čiji su prvi rođendan i krštenje nedavno proslavili.

Izvor: Stil.Kurir / MONDO

Tagovi

Lepa Brena vjenčanje Boba Živojinović

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