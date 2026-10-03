Malo ko zna da je Lepa Brena pre braka sa Boba Živojinovićem voljela Mirka Krlića.

Izvor: Youtube printscreen/Lepa Brena

Ljubavna priča Lepe Brene i Bobe Živojinovića decenijama važi za jednu od najskladnijih na našoj estradi. Međutim, malo ko zna da je pre braka sa poznatim teniserom pjevačica voljela muškarca kome je, prema navodima, posvećen i jedan od njenih najvećih hitova "Miki, Mićo".

Riječ je o nekadašnjem di-džeju, a kasnije političaru Mirku Krliću, sa kojim je Brena bila u emotivnoj vezi na samom početku karijere.

Pogledajte kako on danas izgleda:

"Tačno je da je Lepa Brena duže vrijeme bila moja djevojka i da smo se voljeli. Ali, sada je to već prošlost i mi smo sada samo dobri prijatelji. O onome što priča zrenjaninska čaršija, da se trebala udati za mene i da je, tako reći, sve već bilo gotovo - mogu reći da je sve to mašta i nečije lijepe želje... Ja mogu izjaviti da je, posle našeg zabavljanja, Brena za mene bila i ostala veliki prijatelj", rekao je Mirko koji je pjevačicu upoznao na nastupu u jednom vojvođanskom hotelu.

"Bio bih zaista loš prijatelj kada bih o Breni, svojoj nekadašnjoj djevojci, rekao nešto loše ili ono što stvarno nije. Mi smo i dalje ostali veliki prijatelji, a uspomene na vrijeme kad smo bili zajedno, to je ono što je naše, zajedničko. Evo, Brena mi se i sada povremeno javlja sa svojih turneja po inostranstvu. Njene razglednice mi stižu iz Amerike, Australije, Velike Britanije, Njemačke..."

Ovako je Lepa Brena ranije izgledala:

Vidi opis Lepa Brena bila na korak da se uda za ovog političara: Posvetila mu pesmu "Miki, Mićo", pa zavoljela Bobu (Foto) Lepa Brena Slatki greh i Lepa Brena Lepa Brena spot za pesmu Tamba Lamba Hajde da se volimo 1 Lepa Brena Čačak Čakak Lepa Brena Bato Bato Minimaks i Lepa Brena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/ YouTube Reflektor Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/ roby0044/Printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/ roby0044/Printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printskrin/Youtube/Lepa Brena Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube / Lepa Brena Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Lepa Brena Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Lepa Brena Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube Br. slika: 10 10 / 10

„Raduje me svaki njen uspjeh, jer ja najbolje znam odakle je počela i dokle se uzdigla. Sve to dokazuje da smo i dalje ostali veliki prijatelji. Brena mi nije kupila kafić. Nikada neću zaboraviti kako je znala biti tužna kada je ostajala sama u hotelskoj sobi. Kad sam odlazio da je posjetim, često sam je zaticao uplakanu. Teško je podnosila usamljenost, jer majka i otac su joj bili u Brčkom, a ona ovdje sama“, dio je iz intervjua koji je svojevremeno dao za Yugopapir.

„I pravo da vam kažem, nimalo se nisam iznenadio kada je nedavno objavljeno da se udaje. Jer, ja za tu njenu želju već odavno znam. Dok smo bili zajedno, često mi je govorila: ‘Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu. Stalno me progoni misao da će slava jednoga dana proći, a ja ostati sama...’ Od tog straha nikako nije mogla da se oslobodi, pogotovo što je stalno bila odvojena od roditelja, koji žive u Brčkom“, izjavio je svojevremeno Krlić za „Yugopapir“ i „Sabor“.