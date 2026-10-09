Pjevačica Tamara Milutinović se ovim povodom oglasila na svom Instagram profilu.

Izvor: MONDO

Uprkos velikoj želji i trudu da se oporavi, Tamara Milutinović je istakla da je njeno zdravstveno stanje narušeno i da zbog toga nije u mogućnosti da nastupi.

"Sa neizmernim žaljenjem sam primorana da vas obavijestim da nisam u mogućnosti da se pojavim na humanitarnom koncertu u Hali sportova u Kruševcu. Dala sam sve od sebe da stanem na noge, ali u ovom trenutku sam svjesna da je moje zdravstveno stanje trenutno takvo da zaista ne postoji realna šansa da dođem, a kamoli da pjevam. Kako je istakla, soj doprinos ću dati mimo ovog koncerta", poručila je Tamara Milutinović, uz emotikon sklopljenih ruku.

Izvor: Instagram

Tamara Milutinović o karijeri i porodici

Pjevačica Tamara Milutinović otvoreno je govorila o majčinstvu, balansiranju između karijere i porodice. Najveći dio razgovora bio je posvećen njenoj ćerki Emili i emocijama koje joj teško padaju kada zbog posla mora da je ostavi.

"Sve je gore i teže. Koliko sam srećna zbog toga što radim, toliko mi je i teško, jer vidim da se ona kida. Najžalije mi je što se ona kida kada se rastajemo", iskrena je bila pjevačica.

Vidi opis Tamari Milutinović narušeno zdravstveno stanje: Hitno otkazan koncert u Kruševcu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Objasnila je da nema mnogo situacija kada su odvojene, ali da joj duža odsustva od 24 sata posebno teško padaju:

"Malo je trenutaka kada ja nju ne mogu da uspavam, kao večeras. Ja sam je večeras uspavala odavno i spremila se lagano. Ona će se probuditi mnogo kasnije nego što ću ja da legnem pored nje, tako da ona neće ni osjetiti. Ali teške su situacije kada ja odem na jedan dan, kada odem na 24 sata, to je drama, žao mi je, ali eto."