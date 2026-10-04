"Sve je gore i gore": Tamara Milutinović otvorila dušu o najtežim trenucima u porodici i poslu

Tamara Milutinović iskreno o razdvojenosti od ćerke, pa progovorila o odustajanju od karijere.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevačica Tamara Milutinović vrijedno nastupa i ove jeseni, te je tako pred nastup u jednoj beogradskoj kafani ispričala kako uspijeva da balansira majčinstvo i privatan život i poslovne obaveze.

Tom prilikom otkrila je i kako je uspjela da smrša čak 30 kg nakon porođaja, a evo kako sada izgleda:

"Sve je gore i teže"

Najveći dio razgovora bio je posvećen njenoj ćerki Emili i emocijama koje joj teško padaju kada zbog posla mora da je ostavi.

"Sve je gore i teže. Koliko sam srećna zbog toga što radim, toliko mi je i teško, jer vidim da se ona kida. Najžalije mi je što se ona kida kada se rastajemo", iskrena je bila Tamara.

Objasnila je da nema mnogo situacija kada su odvojene, ali da joj duža odsustva od 24 sata posebno teško padaju:

"Malo je trenutaka kada ja nju ne mogu da uspavam, kao večeras. Ja sam je večeras uspavala odavno i spremila se lagano. Ona će se probuditi mnogo kasnije nego što ću ja da legnem pored nje, tako da ona neće ni osjetiti. Ali teške su situacije kada ja odem na jedan dan, kada odem na 24 sata, to je drama, žao mi je, ali eto."

Otkrila je i da je mala Emili već dobro upućena u njen posao i da zna njene pjesme:

"Ona zna sve moje pjesme - 'Mama ovo pjeva, mama je sinoć pjevala, mama, hoću da vidim kako si se sinoć obukla.' Sutra, kad se probudi, vjerovatno će me pitati kako sam se obukla i tražiti da joj pokažem slike i snimke. Tako da je ona već upućena."

Zimnica spremna

Tamara je neko ko želi da prenese tradiciju i na svoju mezimicu:

"Završili smo sve sa zimnicom, ali nismo nešto pravili mnogo ove godine, pravili smo džem, ajvar, čekamo da se stavi kupus, a muškarci su zaduženi za rakiju. Ja negujem tradiciju i uvek odvedem dijete tamo da gleda i da se polako nauči".

O najepšem komplimentu od kolege

"Jedan kolega mi je rekao da bi volio da mu ćerka bude kao ja kada poraste, za mene je to jako veliki kompliment i to baš pamtim", navela je.

Tamara je otkrila i kako će se postaviti kada ćerkica stasa za izlaske:

"Iskreno ne znam kako ću to podnijeti, ali srećom kaže jedna pjesma: 'Do zore rade klubovi, drže ih moji drugovi', to je moja sreća sto ću znati u svakom trenutku gdje je. Neću biti detektiv, ali će mi javiti kao što bi mi javili i da se moj muž negde pojavi", rekla je.

O gubitku kilograma

"Već sam pričala o tome više puta. Prošli put su me čak i kritikovali jako što sam rekla, ali akupunktura i autofagija. Poslije trudnoće i skoro 30 kilograma viška, dovela sam se u red ovim 'bockanjem', ali drugim bockanjem. Akupunktura mi je mnogo pomogla u tome, tako da smatram da za sve postoji lijek samo moraš da imaš karakter", zaključila je.



