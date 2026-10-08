Legendarnu glumicu izbacili iz taksija zbog uloge: "Takvog skota imam i kod kuće"

Glumica Ljiljana Stjepanović je tokom višedecenijske karijere odigrala mnoštvo upečatljivih rola, ali neke su, po svemu sudeći, bile previše upečatljive. Zbog jedne od njih je, kako je sama otkrila, svojevremeno izbačena iz taksija.

Izvor: Kurir printscreen

Poznata glumica Ljiljana Stjepanović ovjenčana je bogatom karijerom i mnogim upečatljivim ulogama. Ipak, zbog uloge Elene Maljković, poznate kao Spečena u seriji "Bolji život", jednom je izbačena iz taksija.

"Rado gledam stare serije, ali se 'Bolji život' dugo nije reprizirao i bolje što je tako jer sam igrala onu Spečenu, groznu ženu. Čak me je taksista jednom prilikom izbacio iz taksija. On mi kaže: 'Bježi, takvog skota imam i kod kuće'", prisjetila se nedavno Ljiljana.

"Kićo, Kićo!"

Iako joj i danas prolaznici dobacuju na ulici, na njenu sreću, negativnih iskustava nema.

"To je nevjerovatno koliko me porede sa likom koji glumim. Čak i kad odem u neko zabačeno mjesto viču za mnom "Kićoooo" (lik iz serije "Ljubav, navika, panika") dok me stariji građani oslovljavaju sa Radojka (lik iz serije "Selo gori, a baba se češlja")", dodala je Stjepanovićka.

Pogledajte neke od njenih uloga:

"Mogu da idem zadovoljna!"

Glumica je priču zaključila pretpostavkom zbog čega nije simpatična publici.

"Igrala sam dosta negativne žene ali sam u svakoj tražila da nađem neku dobru osobinu, jer niko nije crn potpuno. Nisam bila mnogo simpatična publici zbog tih negativki, ali Bože moj... imali su prilike i da me vide u nekim pozitivnim ulogama. Sve u svemu imala sam šarenolik repertoar uloga. Mogu da idem zadovoljna", zaključila je Ljiljana za "Exkluziv".

(pulsonline / MONDO)