Glumica Ljiljana Stjepanović zabrinula javnost! Ova bolest izaziva ugruške i može da bude kobna

Glumica Ljiljana Stjepanović je hitno primljena u bolnicu zbog problema sa trombofilijom. Objašnjavamo uzroke i simptome ove bolesti.

Izvor: Mondo - Petar Stojanović

Prema pisanju domaćih medija, glumica Ljiljana Stjepanović hitno je primljena u KBC Zemun, zbog problema sa trombofilijom. Ona je jednom prilikom otkrila da lekari pre nekoliko godina nisu imali dobre prognoze za njeno zdravstveno stanje.

"Umirala sam u bukvalnom smislu. Svi su me otpisali, ali ovaj čika gore nije smatrao da je moje vreme da odem. Rekao je: 'Ti moraš još da radiš. Crkni radeći, ali nećeš od bolesti'. Nije bilo ništa naivno. Bila sam skoro dve i po godine u kolicima. Bila sam toliko loše, da su mojim sinovima rekli da se pripreme za moj kraj. Moram da kažem sada to, kako bi ljudi znali, meni je mnogo pomogao manastir Ravanica.

Zahvalna sam Bogu, manastiru i mati Zanoviji na lekovitim travama i tinkturama koje su me spasili. Sada mnogi moji prijatelji koji su čuli da mi je to pomoglo u izlečenju, odlaze u manastire po pomoć. Velika je stvar imati vere. Zato uvek kažem da mladi treba da imaju veru i da se vole. Moraju da daju, da bi nešto dobili zauzvrat. Ja sam uvek davala moju energiju, zato me je publika uvek i volela. Za mlade sam uvek tu, dok sam živa", ispričala je glumica za Informer.

Šta je trombofilija?

Trombofilija je bolest koju karakteriše povećano zgrušavanje krvi i stvaranje ugrušaka. Ugrušci teoretski mogu da se formiraju u bilo kojim venama, ali su najčešće locirani u venama donjih ekstremiteta. Trombofilija može da bude nasledna ili stečena.

Nasledni oblik je najčešći uzrok venske tromboembolije. Povećana sklonost ka zgrušavanju može da dovede do srčanog udara, moždanog udara ili tromboze. Trombofilija je naročito opasna u trudnoći, jer može da izazove spontani pobačaj.

Simptomi i uzroci

Nasledna trombofilija ima genetsku osnovu. Faktori koji mogu da doprinesu razvoju ovog opasnog poremećaja su obično:

česta i duga putovanja avionom ili automobilom (dugotrajno sedenje bez pokreta),

operativni zahvati,

imobilizacija ekstremiteta gipsom zbog povrede,

gojaznost,

pušenje,

dugotrajna upotreba hormonske kontracepcije,

sedeći način života,

oštećenje zidova krvnih sudova (npr. usled povrede).

Trombofilija može da bude nasledna ili stečena. Uzroci stečene trombofilije uključuju:

autoimune i sistemske bolesti vezivnog tkiva (reumatoidni artritis, lupus, dermatomiozitis),

hemioterapiju kod malignih oboljenja (limfom, rak pluća, rak debelog creva, leukemija),

povišen nivo homocisteina usled pojačanog rada štitne žlezde ili bubrežne insuficijencije,

infekcije i zapaljenske bolesti (npr. Kronova bolest).

Pošto se ugrušci najčešće stvaraju u donjim ekstremitetima, zabrinuti treba da budemo ako se pojave bol od kolena naniže, crvenilo ili otok. Ako primetimo ove simptome, važno je odmah posetiti lekara radi dijagnoze. Nelečena trombofilija može da ima vrlo ozbiljne posledice. Ako se ugrušak odvoji od mesta na kojem je nastao i dospe u plućnu arteriju, može da izazove plućnu emboliju i infarkt pluća, dok njegov odlazak u krvne sudove mozga može da dovede do moždanog udara.

Nasledna trombofilija

Nasledna trombofilija nastaje zbog mutacija gena i može se lako otkriti DNK testiranjem. Budući da je genetski uslovljena, test bi trebalo da urade osobe koje vode sedeći način života, one koje su već imale trombozu, preležale infarkt ili moždani udar, kao i žene koje imaju poteškoće sa začećem ili koriste hormonsku kontracepciju i hormonsku terapiju. Lečenje zavisi od odluke lekara i obično uključuje primenu antikoagulantnih lekova koji sprečavaju formiranje krvnih ugrušaka.

Trombofilija i trudnoća

Pošto nasledna trombofilija može da ima ozbiljne posledice za buduću majku, preporučuje se da žena koja planira trudnoću, obavi odgovarajuće testove i proveri da li je pogođena ovim problemom. Tokom trudnoće, krv prirodno postaje gušća, što dodatno povećava rizik od stvaranja ugrušaka. Posledice mogu da budu spontani pobačaj, smrt ploda, prevremeno odvajanje posteljice ili preeklampsija.