Ljiljanu Stjepanović taksista izbacio iz automobila, uzviknuo joj: "Bježi, takvog skota imam i kod kuće"

Autor Ana Živančević
0

Glumica se prisjetila jedne neprijatne situacije u taksiju.

Ljiljanu Stjepanović taksista izbacio iz automobila Izvor: Youtube printscreen/ Nexygramm Belgrade

Poznata glumica Ljiljana Stjepanović prisjetila se svojih uloga, pa se prisjetila smiješne situacije u taksiju koja je nastala jer je glumila negativnog lika u kultnoj seriji "Bolji život".

Pogledajte koje je sve uloge tumačila Ljiljana:

"Rado gledam stare serije, ali se 'Bolji život' dugo nije reprizirao i bolje što je tako jer sam igrala onu Spečenu, groznu ženu. Čak me je taksista jednom prilikom izbacio iz taksija. On mi kaže: 'Bježi, takvog skota imam i kod kuće", prisjetila se glumica, pa je nastavila:

"To je nevjerovatno koliko me porede sa likom koji glumim. Čak i kad odem u neko zabačeno mjesto viču za mnom 'Kićo!' (lik iz serije 'Ljubav, navika, panika) dok me stariji građani oslovljavaju sa Radojka (Selo gori, a baba se češlja)."

Glumica je priznala da joj ovo nije jedina negativna uloga u karijeri.

"Igrala sam dosta negativne žene ali sam u svakoj tražila da nađem neku dobru osobinu, jer niko nije crn potpuno. Nisam bila mnogo simpatična publici zbog tih negativki ali Bože moj… imali su prilike i da me vide u nekim pozitivnim ulogama. Sve u svemu imala sam šarenolik repertoar uloga. Mogu da idem zadovoljna."

Pogledajte fotografije Ljiljane Stjepanović:

