Prvo oglašavanje Ljiljane Stjepanović nakon hitne hospitalizacije: Zadržana u bolnici, evo u kakvom je stanju

Ljiljana je poručila da je čekaju dalja ispitivanja.

Izvor: Mondo - Petar Stojanović

Glumica Ljiljana Stjepanović oglasila se nakon što je jutros hitno primljena u Zemunsku bolnicu. Ljiljana je otkrila da se osjeća dobro, ali da su ispitivanja i dalje u toku, te da će preciznije informacije imati tek kasnije.

"U bolnici sam trenutno, ležim u krevetu. Čekam ispitivanja, sada treba da me voze na snimanje upravo", rekla je Ljiljana koja je istakla da je, kao i uvijek, veoma optimistična.

"Uvijek se dobro osjećam", kroz smijeh je poručila glumica i otkrila da ima problema sa trombofilijom.

"Proradio mi je neki tromb, pa sada moram da vidim šta se dešava, znaće više kada sve analize budu gotove. Hvala vam na interesovanju", zaključila je Ljiljana za domaće medije.

"Dvije i po godina u kolicima"

Ljiljana je nedavno ispričala da je prije nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

"Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osjećam kad radi. Tada na mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lijek. Ljekari su me skoro otpisali, dvije godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. najprije sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo", rekla je Ljiljana svojevremeno, pa je dodala:

"Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život. Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osjećanje, kao da sam potpuno zdrava."