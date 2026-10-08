Pjevačica se 4 godine bori za starateljstvo nad sinom, sad progovorila: "Viđam ga 2 puta mjesečno, idem do kraja"

Jasna Šćepanović se juče oglasila i saopštila da još jedan pokušaj dogovora sa drugom stranom nije uspio, a njena borba traje pune 4 godine.

Izvor: Instagram printscreen / jasna_scepanovic_

Pjevačica Jasna Šćepanović gotovo četiri godine vodi borbu za starateljstvo nad sinom, a za to vrijeme, kako kaže, propušta veliki dio njegovog odrastanja. Ona se juče oglasila i saopštila da još jedan pokušaj dogovora sa drugom stranom nije uspio.

Iako navodi da je druga strana poslata na izvršenje krivične sankcije, njena borba još nije završena, prema trenutno važećoj odluci, sina će viđati dva puta mjesečno, uz prisustvo socijalnih radnika u Centru za socijalni rad u Gostivaru u Makedoniji.

Dva dana mjesečno sa sinom

Nakon gotovo četiri godine pravne i životne borbe za svoje dijete, Jasna Šćepanović odlučila je da se obrati javnosti i saopšti dokle je stigao postupak. Kako kaže, nakon jučerašnjeg pokušaja dogovora sa drugom stranom, sporazumno rešenje ponovo nije postignuto.

Prema trenutno važećoj odluci, Jasna će svoje dete ubuduće viđati dva puta mjesečno, uz prisustvo socijalnih radnika u Centru za socijalni rad u Gostivaru, što je za nju, kako ističe, posebno težak trenutak.

"Možda će nekome zvučati nevjerovatno da majka mora da odlazi u Centar za socijalni rad da bi vidjela svoje dijete i provela vrijeme sa njim, ali ja neću odustati", poručila je Šćepanović.

Druga starana na odsluženju kazne, njoj ne daju dijete

Ona je javnost obavijestila i da je druga strana poslata na izvršenje krivične sankcije, dok su, kako navodi, druge pravne procedure i dalje u toku. Ipak, uprkos novim okolnostima u postupku, Jasna i dalje nema mogućnost da svoje dijete uzme i sa njim provodi vrijeme na način na koji bi željela kao majka.

"Dočekala sam pravdu, na neki način, ali ne do kraja", navela je.

Oglasio se advokat

Na ovu temu oglasio se i njen advokat Jovica Straševski, koji je istakao da upućivanje druge strane na izvršenje krivične sankcije predstavlja važan korak, ali da postupak time nije završen.

"Postupak je ušao u fazu u kojoj više nema prostora za odlaganja i nove pokušaje dogovora koji se ne realizuju. Naš cilj je da se sve odluke nadležnih organa sprovedu u skladu sa zakonom i da se zaštite prava djeteta i njegove majke. Činjenica da je druga strana upućena na izvršenje krivične sankcije predstavlja važan korak u postupku, ali naš posao nije završen. Nastavićemo da preduzimamo sve raspoložive pravne korake kako bi se omogućilo da majka ostvari svoja roditeljska prava i da se pitanje boravka djeteta konačno riješi u njegovom najboljem interesu" - rekao je on.

Propuštene godine odrastanja ništa ne može da vrati

Posebno emotivan dio Jasninog obraćanja odnosi se na činjenicu da je, kako kaže, zbog višegodišnje situacije propustila gotovo četiri godine djetetovog odrastanja.

"Te godine mi niko ne može vratiti, ali mogu da se borim za sve one koje dolaze", poručila je Jasna.

Šćepanovićeva ističe da će, nakon svega što se dešavalo, dalji tok postupka prepustiti nadležnim institucijama i da više neće davati dodatne prilike za dogovore koji se, kako navodi, iznova ne realizuju.

"Ne idem do kraja zbog osvete. Ne zbog javnosti. Idem do kraja zbog svog djeteta i njegove sigurnosti" - poručila je.

Jasna je zahvalila svim medijima i ljudima koji su je godinama podržavali i pratili njenu borbu i najavila da se više neće javno oglašavati o ovom slučaju dok ne bude ponovo sa svojim djetetom.

"Sledeći put kada budem govorila o ovoj temi, govoriću onda kada budem ponovo sa svojim djetetom" - zaključila je Šćepanovićeva.

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