Pretučena pjevačica koju su spajali sa Tošićem: Gazda lokala je pomiješao s koleginicom sa kojom je u svađi

Jasna Šćepanović progovorila je o situaciji koja joj se desila na nastupu kada ju je vlasnik kluba pretukao ni krivu ni dužnu.

Izvor: Instagram/jasna_scepanovic_

U razgovoru s medijima, pjevačica je rekla i da joj se smučilo što je stalno povezuju s Duškom Tošićem.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

"Muka mi je više od spajanja sa Duškom Tošićem. Nisam težila ka tome da mi nešto donese, samo sam ispričala da sam ga srela. Odjeknulo je kao se ne znam šta desilo. Moje ime bi svakako odjeknulo zbog situacije kad su potegli pištolj u kafani na mene. Nisu mi bile potrebne priče sa Duškom. Možda je i zanimljvio da kažem da su me na jednom nastupu pomiješali sa drugom pjevačicom koju je neko htio da tuče. Posvađali su se vlasnik kluba i moja koleginica, a imale smo iste jakne. Dobila sam batine ni kriva ni dužna. Udario me je vlasnik kluba. Bila sam kolateralna šteta. Klepio me je po glavi. Bilo je još situacija, ali hajde, nećemo detaljisati o tome dalje. Taj čovjek mi se izvinio kasnije", zaključila je Jasna.

"Moja majka, roditelji su preko noći ostarili. Nije mi jasno kako se to dogodilo. Veliki šok i tragedija. Jedva sam preživjela, trudim se to da sakrijem. Ne daj Bože nikom. Kuću je počeo da gradi, koliko je u mojoj moći, pomoćiću da završi tu kuću da njegova djeca i snajka imaju krov nad glavom. Trojicu sinova, to je moj amanet, biću za njih ona moderna tetka iz inostranstva", rekla je pjevačica.

(Alo / MONDO)