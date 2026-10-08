Nakon mnogobrojnih spekulacija o razvodu, oglasila se bivša supruga Vladana Savića.

Izvor: MONDO

Frontmen Magla benda, Vladimir Savić i njegova supruga Marija stavili su tačku na brak nakon dvije godine.

Iako pjevač o privatnom životu uglavnom ne govori javno, ovoga puta kratkom, ali veoma jasnom porukom potvrdio je da se iza svega krije priča koju je, kako kaže, već ispričao kroz muziku.

Nakon što su se pojavile spekulacije da su supružnici odlučili da okončaju bračnu zajednicu, pitali smo pjevača na jednom događaju o ovim navodima. Savić nije želio opširno da govori o razvodu, ali je svojim odgovorom praktično stavio tačku na sva nagađanja.

"Sve što sam imao da vam kažem, rekao sam vam u pesmi 'Krive Drine'", poručio je kratko Savić.

Pogledajte 00:21 Vlada Magla o odnosu sa bivšom suprugom: U jeku priča da pati za Jovanom imao da kaže samo jedno Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Marija je sada za domaće medije potvrdila saznanja da je došlo do razvoda, ali je, baš kao i njen bivši suprug, odlučila da detalje zadrži za sebe.

"Tačno je, ali dalje ne bih ništa komentarisala niti se oglašavala na tu temu", rekla je Marija.

Vidi opis "Tačno je da smo se razveli": Progovorila bivša žena Vlade iz Magla benda, pukla tikva nakon dvije godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: IG nelemega Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: IG vladansavic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: IG nelemega Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: IG nelemega Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: IG nelemega Br. slika: 8 8 / 8

Krive drine ne može da ispravi

Marija se u poslednje vrijeme nije pojavljivala na koncertima Magla benda, iako je ranije bila prisutna na važnim događajima i nastupima svog supruga. Njeno odsustvo nije prošlo nezapaženo, ali tada niko nije mogao sa sigurnošću da zna da li je riječ o slučajnosti, obavezama ili problemima u njihovom odnosu.

Još jedan detalj posebno je privukao pažnju. Na poslednjem koncertu, koji je Magla bend održao u Sava centru, Vladimir se pojavio bez burme. Taj detalj mnogima je promakao u prvi mah, ali je danas, nakon potvrde njegove žene da je brak okončan, dobio potpuno drugačije značenje.

Vidi opis "Tačno je da smo se razveli": Progovorila bivša žena Vlade iz Magla benda, pukla tikva nakon dvije godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Nije im išlo. Marija je predložila da je najbolje da se razvedu. Bez dreke, cike i vike da nastave sa svojim životom. Njoj ne prijaju javna oglašavanja, snimanja i uvijek je bila van estradnog života. S druge strane, Vladimir je to poštovao i nikada je nije izlagao previše javnosti, ali je uvek o njoj govorio sa poštovanjem, jer to i zaslužuje. U životima dvoje ljudi dešavaju se stvari koje učine da je najbolje da dalji život provedu razdvojeno. To je primer i u njihovom slučaju. Bez ružnih riječi, javnih prozivki i međusobnih optužbi, Vladimir i Marija odlučili su da svako nastavi svojim putem", govorio je izvor.

Bonus video:

Pogledajte 01:02 “Ceo album je moj život”: Vlada Magla priznao da je konačno ogolio dušu pred javnošću Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(Kurir/MONDO)