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Opljačkana Ana Rajković: Žena srpskog fudbalera objavila snimak lopova, sve se desilo u tržnom centru

Opljačkana Ana Rajković: Žena srpskog fudbalera objavila snimak lopova, sve se desilo u tržnom centru

Autor Dragana Tomašević
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Supruga Predraga Rajkovića Ana Rajković, na Instagramu objavila da je njena radnja u poznatom beogradskom tržnom centru opljačkana

Opljačkana Ana Rajković Izvor: Instagram / rajkovic__ana

Supruga srpskog reprezentativca Predraga Rajkovića, Ana Rajković, oglasila se večeras na Instagramu kako bi otkrila da su iz radnje u njenom vlasništvu, odnijeti dokumenti i pazari.

Ana je u objavi na Instagramu čak podelila snimak sigurnosne kamere na kojem se vidi navodni počinilac, ali nije precizirala da li se pljačka pazara odigrala danas ili ranije.

Zvončica proslavila rođendan

Manekenka Ana Rajković i fudbalski golman Predrag Rajković koračaju zajedno kroz život punih devet godina. Tokom zajedničkog života dobili su troje djece – Relju, Tadiju i Noru.

Porodica već neko vrijeme živi u Saudijskoj Arabiji, u skladu sa dogovorom sa početka zajedničkog života da cijela porodica ide zajedno gdje god ih vodi fudbalerova karijera.

Tagovi

ana rajković pljačka predrag rajković

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