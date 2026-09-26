Karleuša i Tošić dali 90.000 € za Atinino školovanje: Evo čime će se baviti, otkriveno da i Nika napušta Srbiju

Jelena Karleuša i Duško Tošić uložili su 90.000 evra za školovanje ćerke Atine u Italiji, gde će studirati modni menadžment.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Ćerka pevačice Jelene Karleuše i bivšeg fudbalera Duška Tošića, Atina Tošić, napušta Srbiju i ide u Italiju na studije.

Atina je sa ocem Duškom nedavno išla da bira stan u kojem će živeti sama tokom školovanja, a na početku će joj društvo praviti majka Jelena i sestra Nika.

Jelena Karleuša je o tome nedavno govorila.

"Studiraće modni menadžment, na jednom prestižnom univerzitetu. Tamo imam puno prijatelja, imaćemo lep stan", rekla je nedavno Karleuša i dodala:

"Organizovaćemo to tako da Atina bude apsolutno bezbedna, ili Duško ili ja ćemo biti stalno sa njom. Tako smo se dogovorili. Ja volim Milano zbog šopinga", istakla je JK.

Za školovanje dali 90.000 evra?!

Kako se navodi, Atina je upisala prestižni univezitet u Milanu, koji se bavi modom, a porodica je za to izdvojila čak 90.000 evra!

Poznato je da Duško Tošić ne štedi novac kada su njegove naslednice u pitanju, a nedavno je samo za njihovu proslavu rođendana izdvojio oko 50.000 evra.

"Plašim se za njenu bezbednost"

Karleuša je nedavno na snimanju "Pinkovih zvezda" priznala da se plaši za Atininu bezbednost.

"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredeljenju, možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbedni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa", rekla je Jelena i dodala:

"Atina je već jako talentovana za modu, već je počela da komentariše stajlinge. Ima jako dobar ukus i mislim da će se to sve tek iskristalisati u Milanu. Ona je potpuno drugačija od mene, svedena, classy i što da ne, malo mama da se ugleda na nju", istakla je pevačica.

Karleuša je priznala da sa mlađom ćerkom Nikom ide u Milano, kako bi bila uz Atinu.

"Idem sa njom dok se malo ne smiri situacija. Sinoć je plakala i Nika je plakala, tako da moram i Niku da vodim. Tako da ćemo prvih par nedelja biti tamo sa njom. Taman i Nika da ima malo opravdanje da ne ide u školu", izjavila je JK.

Vidi opis Karleuša i Tošić dali 90.000 € za Atinino školovanje: Evo čime će se baviti, otkriveno da i Nika napušta Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Pink Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Pink Br. slika: 13 13 / 13

Izvor: Telegraf / MONDO